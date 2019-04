A través del INE, partidos políticos solicitan que Ejército salga a las calles a custodiar

Durante la sesión ordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes de partidos políticos pidieron que las fuerzas federales apoyen en tareas de seguridad, especialmente en los cinco municipios en los que habrá elecciones, pues son demarcaciones con problemas de inseguridad.

Representantes de partidos políticos como Compromiso por Puebla y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional electoral (INE) pidieron que el Ejército Mexicano salga a las calles a custodiar, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y de los candidatos a presidentes municipales y al cargo de gobernador.

El representante del partido político local, Jorge Lerín Sánchez expuso que recientemente cerca del domicilio del candidato a la presidencia municipal de Ahuazotepec, José Antonio Granados Romero, se registró una balacera, producto de un asalto, lo que inhibió la participación de los ciudadanos, quienes se encontraban escuchando las propuestas del candidato.

Durante la sesión ordinaria en la Junta Local del INE en Puebla, las representaciones partidistas pidieron que el Ejército colabore no solo con la custodia de los paquetes electorales, a pesar de que se trate de una elección local, sino que también lo haga para garantizar la seguridad en el estado, especialmente en donde serán renovadas las presidencias municipales: Ahuazotepec, Mazapiltepec, Cañada Morelos, Ocoyucan y Tepeojuma, pues además son demarcaciones con alta incidencia delictiva.

Foto: Cristopher Damián

En su oportunidad, el representante del Partido Compromiso por Puebla, mencionó que si bien el Consejo General del INE corrió un oficio al Ejército Mexicano para que apoye en las tareas de vigilancia de los paquetes y bodegas electorales es necesario que se pida que los elementos salgan a las calles a custodiar.

“Que sea el Ejército el que este custodiando, no nada más en esas fechas sino que desde ahora este custodiando esos municipios que tienen esa dificultad, desde estos momentos en que se están llevando a cabo las campañas, me parece que no puede existir por un lado que la población tenga miedo a participar en los actos de campaña de cada uno de nuestros candidatos y por otro lado que los candidatos estén corriendo riesgos simplemente por el hecho de que los ciudadanos conozcan las diferentes propuestas que se tienen”, dijo.

Foto: Cristopher Damián

Morena pide al INE atención especial en Cadena de Custodia

Con el objetivo de que se garantice una buena labor a cargo del INE y no haya duda de la elección a gobernador, el representante suplente de Morena, ante el INE, Miguel Luna, pidió estricta atención en la cadena de custodia de los paquetes electorales.

En su intervención, durante la sesión de la Junta local del INE, en Puebla, el militante de Morena refirió que el año pasado hubo violencia el día de la jornada electoral, por lo que es necesaria la estricta vigilancia de las autoridades el 2 de junio, pero también en lo que resta de las campañas electorales.

Si bien la incidencia delictiva del fuero común y federal no tienen nada que ver con un tema electoral, todo acto delictivo inhibe la participación ciudadana, pues los representantes partidistas argumentaron que si los ciudadanos salen de sus casas a escuchar las propuestas de un candidato y se encuentran con un asalto o balacera prefieren ya no salir de sus domicilios.

Foto: Cristopher Damián

Ejército Mexicano no ha respondido la solicitud de INE

Por su parte, el vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez, informó que hasta este día el Ejército Mexicano no ha respondido a la solicitud del órgano electoral para que apoye en la custodia de los paquetes electorales y tareas de vigilancia el día de la jornada electoral.

Recordó que el Ejército Mexicano no tiene la facultad de vigilar procesos electorales locales, por lo que en esta ocasión se solicitó la intervención de la autoridad federal, por tratarse de un proceso extraordinario y luego de que el INE atrajo la elección.

El funcionario electoral federal refirió que los partidos políticos deben estar tranquilos y especialmente los ciudadanos de que su voto será estrictamente cuidado, pues las bodegas electorales en los 15 distritos electorales federales son lugares confiables.

Foto: Cristopher Damián