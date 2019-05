Enrique Cárdenas nuevamente se deslinda del PAN, afirma que es candidato ciudadano

El candidato indicó que no vivirá en Casa Puebla en el caso de que sea gobernador, pues este espacio será convertido en un Centro Integral para la Infancia.

El candidato al gobierno de Puebla impulsado por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, se deslindó nuevamente de los partidos que lo postulan en la elección extraordinaria, al asegurar que es un ciudadano y que las fuerzas políticas que lo apoyan solo son franquicias prestadas, pero no intenta afiliar a ninguna de estas organizaciones políticas.

En conferencia de prensa, en la que firmó el Pacto por la Primera Infancia, el candidato a gobernador se molestó cuando un reportero cuestionó su opinión respecto a la despenalización del aborto y si, como abanderado del PAN, enviaría alguna iniciativa para abordar el tema.

De inmediato, Cárdenas respondió: “No represento a un partido de derecha, no represento a un partido de derecha (…) primer punto: soy postulado por tres partidos políticos que son diferentes, que nos vamos solo por las letras grandes, que quede claro. Soy ciudadano, de entrada, los ciudadanos propusieron a un ciudadano, los ciudadanos propusieron a un ciudadano, los partidos lo tomaron, no soy abanderado del PAN, ni de ningún otro partido, soy ciudadano y los partidos me están postulando, lo cual está muy bien porque no hay de otra manera. Entre ellos hay sus diferencias, yo lo que les he dicho siempre es que nos vamos por la letra grande porque si no sería muy complicado meternos en los detalles, ahí no nos vamos a meter”, señaló.

Intolerancia Diario cuestionó hace un par de semanas, la postura de Enrique Cárdenas Sánchez al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. En aquella conferencia de prensa, el mismo candidato alabó, vitoreó y aplaudió a Acción Nacional, pero este martes se deslindó de esta fuerza política nuevamente.

El abanderado no solo estalló cuando los representantes de medios de comunicación le cuestionaron el tema del aborto, pues también se molestó cuando le hicieron preguntas respecto a los cerca de 40 mil pesos de ingresos que recibe como becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que exigió “respeto” y que los reporteros publicaran la información sobre el Pacto por la Primera Infancia.

Casa Puebla será Centro Integral para la Infancia

Cárdenas Sánchez, refirió que no vivirá en Casa Puebla en el caso de que sea gobernador, pues este espacio será convertido en un Centro Integral para la Infancia.

Durante el evento, señaló que hasta el momento no hay ningún representante popular que se preocupe y ocupe por el bienestar de los menores, por lo que él tendrá clara esta atención a los infantes.

“Nos falta mucho más énfasis en lo que es la atención a los niños y adolescentes, es muy claro que muchas veces no les acabamos de importar a los políticos y aquí está la prueba se invierte demasiado poco, cuando dices se invierte es que es un capital que se va a dar después, es en el sentido de la dignidad, de los adolescentes, de las madres y es también en términos de sus derechos, la idea es que sea todo con plena inclusión, ese es el mensaje del día de hoy, recalcar que este tema de los niños lo queremos materializar en Casa Puebla como una prueba de que eso es importante en esta etapa e inclusión”, refirió.

El Pacto por la Primera Infancia implica disminuir al menos a 45 por ciento el porcentaje de niñas y niños que viven en pobreza, reducir a 9 por ciento la desnutrición crónica, a 17 por ciento la anemia en menores de 5 años y detener el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil.