Invita Liza Aceves a empresarios a dialogar ante amago de amparos por uso de bolsas de plástico

La secretaria General del Ayuntamiento indicó que la determinación no prohíbe la venta de esos productos, pero sí para su traslado en negocios, tiendas y centros comerciales.

Ante la advertencia de la cúpula empresarial por generar una ola de amparos ante la reglamentación para eliminar el uso de bolsas de plásticos, popotes y utensilios de unicel en comercios de Puebla a partir del 2020, la secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, reconoció que están en su derecho, al igual que la alcaldía en responder jurídicamente, pero invitó a los dirigentes patronales a sostener encuentros para disipar dudas.

Por lo tanto, consideró que los mensajes de presidentes de diversas cámaras afiliadas al CCE y a Coparmex a la falta de información.

Aceves López indicó que la determinación no prohíbe la venta de esos productos, pero sí para su traslado en bolsas de plástico en negocios, tiendas y centros comerciales, además, no se castigará su venta.

Recordó que la puesta en marcha de la nueva disposición del Coremun será gradual, empezará a desarrollarse en el 2020 y aclaró que el Ayuntamiento no pretende impulsar una medida recaudatoria porque las sanciones monetarias se han reducido.

"Recae la disposición sobre las tiendas y sobre cualquier negocio, no es la prohibición sobre la producción de los materiales en el municipio, sino más bien es para obsequiar determinados materiales en las tiendas de autoservicio, lo que se conoce como misceláneas; hay muchas dudas en la población de que se prohíbe el plástico o el unicel. No, no se prohíbe, eso significaría prohibir la producción y la circulación; pero lo que se está prohibiendo es que esos productos sean entregados de manera gratuita en centros comerciales y establecimientos".

Refrendó que la meta es cuidar el medio ambiente porque el cambio climático afecta a todos los ciudadanos del globo sin distingos. Además, precisó que en los propios centros comerciales las bolsas y todos esos productos sí pueden venderlos al público.

"Hace falta información, hace falta que entiendan cómo va la regularización, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de sentarnos e informar la reglamentación y debemos asumir nuestro papel como ayuntamiento; a ellos (los empresarios) no les afecta la medida de manera directa, solo se deberá pensar en cómo acarrear la mercancía".

Así ocurrió

El 14 de enero previo, la alcaldesa entregó en sesión de Cabildo la iniciativa para sacar del mercado bolsas de plástico, popotes y utensilios de unicel para hacer efectiva una de sus promesas de campaña.

Pero fue hasta la sesión ordinaria de Cabildo del martes 16 de abril, durante los festejos del 488 aniversario de la fundación de la Angelópolis, cuando los regidores aprobaron la iniciativa de la alcaldesa.

En esa ocasión, Rivera Vivanco refrendó que la norma se aplicará sí o sí de forma gradual a partir del 2020 para uso de bolsas de plástico en tiendas, comercios y tiendas departamentales, además de los popotes y unicel en restaurantes y otros establecimientos.

En el caso de las bolsas de plástico se establecieron 120 días naturales a partir del 2020 y para el uso de popotes y unicel en restaurantes 210 días naturales.

Durante la sesión se aprobaron sanciones y multas que se aplicarán en caso de no acatar esta reforma al Coremun.

1.- Cuando el establecimiento sea susceptible de aviso de apertura de negocio, se establecerá una infracción diaria de 15 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA).

2.- Cuando el establecimiento de giro comercial sea susceptible de trámite de licencia de funcionamiento se establecerá una sanción de 30 a 100 UMAS.

3.- Cuando el giro del establecimiento sea tienda de autoservicio, tienda Departamental, bodega de abarrotes o sus equivalentes del catálogo de giros comerciales complementarios, Industriales de Servicios, se fincarán sanciones de 300 a 500 UMA.