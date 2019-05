PAN y Gobierno de Jalisco pueden estar detrás de hackeo a morenistas: Miguel Barbosa

El candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" aseguró que hará "pedazos" a Enrique Cárdenas en las urnas.

El gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, incluso el Partido Acción Nacional (PAN), puede están detrás del hackeo a las cuentas de diputados y funcionarios públicos impulsados por la coalición "Juntos Haremos Historia", pero eso lo tendrán que comprobar legalmente las autoridades correspondientes, ante quienes este bloque ya procedió legalmente, señaló el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, señaló que de confirmarse esta teoría se corrobora la desesperación que tienen los militantes albiazules, debido a que Enrique Cárdenas Sánchez no levanta en el ánimo electoral, a quien el abanderado de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, refirió hará "pedazos".

"Ya están dando pasos que pueden constituir delito, espero que se aclaren los hechos, no quiero hacer ningún señalamiento directo, pero ya son constitutivos de delito, vamos a ver no quiero señalar ojalá que no vengan de Jalisco, que el PAN y Enrique Cárdenas no estén vinculados a esto, ojalá, son cosas que tienen una connotación de desesperación", dijo.

Barbosa Huerta dijo que Enrique Cárdenas Sánchez piensa que con estas acciones y con la propuesta de un debate a modo, lo va a bajar en las preferencias electorales, pero no es así, aseguró

En el gobierno de Barbosa habrá licitaciones públicas no contratos directos

Por otra parte, el aspirante a la gubernatura dijo que los contratos que su gobierno firme con empresarios serán producto de licitaciones, las que serán transparentes, apegadas a la ley, sin corrupción, además dijo que el dinero de Puebla se debe quedar en Puebla.

"Tienen que hacerse las asignaciones de los contratos asignados con el presupuesto del estado de manera transparente, quien presente. La mejor propuesta, la más baja de costo y de mejor calidad tendrá el contrato y a la vista de todos, no habrá asignaciones directas, solo licitaciones públicas y esa será la condición, quien crea que va a tener privilegios que se olviden, donde haya habido corrupción se va actuar", dijo.

Barbosa Huerta reiteró que en el diálogo que ha tenido precisa que beneficiará a los empresarios poblanos, para que la derrama económica se quede en el estado, quienes tendrán que comprometerse a generar empleos para los habitantes de la entidad.

Propuestas serán presentadas en el Consejo Universitario de la UAP

Por otra parte, el candidato a gobernador confirmó que el siguiente lunes acudirá al encuentro con el Consejo Universitario de la UAP, además reiteró que no asistirá a los encuentros organizados por los empresarios, como ayer se los dijo de frente tanto a Fernando Treviño como a Carlos Montiel Solana.

Señaló que ante los estudiantes de la máxima casa de estudios presentará las propuestas, no sólo en el Consejo Universitario, donde están integrados estudiantes y académicos, pues lo hará en un evento masivo en el Polideportivo, pues ellos merecen conocer sus propuestas e interactuar con él.

En tanto dijo que no acudirá al encuentro con empresarios, pues en 2018 ellos fueron parte de los ataques en su contra, mientras que en el litigio por el fraude electoral cometido se quedaron callados.