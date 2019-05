Se compromete Miguel Barbosa a eliminar sobrenombre de "Triángulo Rojo" a Quecholac y Palmar de Bravo

En Quecholac, el candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a eliminar el sobre nombre de "Triángulo Rojo" que lleva esa región, marcada por el robo de combustible, afirmó que su gobierno será aliado del presidente municipal, Alejandro Martínez Fuentes, para que el desarrollo social, la paz y la seguridad estén presentes en este municipio.

El candidato fue respaldado por el presidente municipal de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, emanado del Pacto Social de Integración (PSI), con quien dijo trabajará de la mano como con los 216 presidentes municipales, pues ante la coyuntura política los municipios han estado descuidados.

En esa región del estado, Barbosa Huerta refirió que los niños merecen ser adultos, los adultos llegar a la tercera edad y a su vez ver a sus descendientes crecer y desarrollarse, en este municipio donde los menores de edad han sido utilizados por la delincuencia organizada como halconcitos, a ellos les dio que tiene derecho a la educación y a una vida sana, con prosperidad, con felicidad.

El candidato a gobernador agradeció el respaldo del alcalde, pues dijo que al proyecto de gobierno que quiere encabezar a partir de agosto, seguro de que el 2 de junio será favorecido con el voto de los ciudadanos, “son bienvenidos todos los ciudadanos de buena fe”.

"Vamos a crear condiciones para que podamos generar una reconciliación social, política y de convivencia, decirles que esta multitud que hoy se reúne yo la entiendo perfectamente cómo un arcoíris, como una multicomposición, de toda la sociedad de Quecholac, de todas las fuerzas políticas. Morena tiene en el estado de Puebla y en el país que abrir sus corazones a todos los que quieran participar", dijo el candidato a gobernador.

En esta tierra que consideró "bendita", por la riqueza en su campo, el abanderado por Morena, PT y PVEM, refirió que una de sus primeras acciones, después de ser electo el 2 de junio, será sentarse con los 217 presidentes municipales, para generar trabajo coordinado con ellos tanto en el ámbito de desarrollo social, seguridad, educación, salud y economía.

"En Quecholac, como es esta zona de gran productividad hay que apoyar al campo, hay que reactivar al campo, queremos ver nuevamente esta región verde de hortalizas de maíz, de alfalfa, queremos ver a los productores agrícolas Fuertes exitosos, queremos ver a los ranchos florecientes, seguros, queremos que la gente regrese a las actividades productivas (...) será un gobierno de principios, gobierno austero, gobierno honrado, un gobierno transparente que combata la corrupción, la pobreza, que promueva la igualdad y que promueva la felicidad", señaló.

Seguridad y paz social promete Barbosa en municipios con alta incidencia delictiva

Este miércoles, Barbosa Huerta promovió el voto en Quecholac y Palmar de Bravo, lugares en donde dijo que su gobierno será aliado de las autoridades municipales y federales, con el objetivo de que la seguridad aterrice en estas zonas en donde la incidencia delictiva es alta.

Dijo que quiere el bienestar para los ciudadanos, a quienes les pidió salir a votar el 2 de junio, pues "estoy comprometido con la paz y seguridad que requiere cada poblano y cada familia, la sociedad en su conjunto, que requieren todos los que desarrollan una vida económica, que vamos a tener una coordinación con los municipios para restaurar la seguridad pública, que ese nombre del triángulo rojo lo vamos a erradicar el lenguaje de buena fe de Puebla", dijo.

El candidato dijo que privilegiará los apoyos a la salud, educación, además promoverá la justicia en esta tierra "fértil, tierra bendita por Dios, gente que quiere vivir en paz, niños que quieren ser adultos y personas de la tercera edad, gente de la tercera edad que quiere ver que sus descendientes tienen presente y futuro, aspiro a eso, aspiro a eso", puntualizó.

Sin opinión respecto al nombramiento de David Villanueva Lomelí en la ASF

Ya en entrevista, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó desconocer el origen del nombramiento de David Villanueva Lomelí, como titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sin embargo, descartó que se hay tratado de una negociación con intereses fuertes de por medio.

A pregunta expresa del nombramiento del ex titular de la Auditoría Superior del Estado, quien ha sido señalado por los morenistas de solapar los malos manejos financieros de la administración de Rafael Moreno Valle y de haber tomado a este organismo para chantajear y presionar a los presidentes municipales, el candidato respondió rechazo tales trascendidos.

"Nada que ver, quien lo diga está especulando sin pruebas, me entere por medio de las noticias hoy, no conozco el origen, me voy a enterar, no tengo mayor opinión sobre el caso, esos temas los vamos a revisar en Puebla, primero (...) claro que sí, claro que sí", señaló.

A un mes de la campaña de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Barbosa Huerta dijo sentirse agradecido por el respaldo de los ciudadanos, a quienes les dijo que no les va a fallar, pues después de ganada la elección el 2 de junio, en agosto saldrá trabajar a favor de los ciudadanos, quienes merecen vivir una vida digna y feliz.