Desmiente Massive Caller a Enrique Cárdenas; Miguel Barbosa lleva ventaja

El candidato de “Juntos Haremos Historia en Puebla tildó a su adversario de “mentiroso” y le recomienda que después de perder la elección se retire con dignidad.

Mientras que el director de Massive Caller, José Carlos Campos Rojas, desmintió al abanderado del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, pues no va arriba en las encuestas, el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, lo tildó de mentiroso, de chismoso y de mal hablado, por lo que su recomendación es que al terminar el proceso se vaya sin el triunfo pero con dignidad.

En una entrevista que compartió el equipo de la Casa Encuestadora realizada por el periodista Gerardo Ruiz, José Carlos Campos Rojas, señaló que Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, PT y PVEM, es quien lleva la ventaja electoral, pues de acuerdo al último sondeo realizado lleva tiene 20 puntos arriba.

"Estamos haciendo una encuesta diaria para la elección para gobernador en Puebla, la diferencia el día de ayer que fue la última encuesta que hicimos es de 20 puntos entre el candidato de Morena y el candidato del PAN. No sé de dónde saca el candidato del PAN que están en empate técnico. Nosotros no lo hemos publicado así, nuestra encuesta está publicada en Twitter y son 20 puntos la diferencia, varía entre 18 y 22 puntos entre uno y otro candidato", dijo en la entrevista.

Además, agregó que el trabajo de esta casa encuestadora es medir la intención del voto de forma diaria, por lo que sí hay cambios de inmediato se refleja en los sondeos que se realizan vía telefónica a los electores.

Abundó que esta empresa es quien financia las encuestas y no reciben dinero de ningún equipo de campaña: "No, no tenemos trato con ningún candidato, las encuestas a gobernador las hacemos nosotros de manera pública, las financia nuestra empresa, no se venden, no están en el comercio. Nosotros las financiamos, nosotros pagamos las encuestas y nosotros las hacemos públicas. Nadie financia las encuestas y no hay un sesgo de que alguien las esté pagando", refirió.

Según la encuesta mostrada en la red social Twitter, publicada por esta empresa, Luis Miguel Barbosa Huerta tiene 40.6% de ventaja electoral, mientras que Enrique Cárdenas Sánchez apenas alcanza 20.6 por ciento; en tanto que el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino tiene el 11.9% y 26.8% de los encuestados aún no sabe por quién votará el 2 de junio.

La medición fue elaborada el 30 de abril y publicada este 1 de mayo, se trata de un sondeo aplicado a mil personas, por lo que diariamente son aplicados los sondeos y los números siguen dando la preferencia electoral al candidato de Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta.

De mentiroso y chismoso tildó Barbosa a Cárdenas

Miguel Barbosa tildó de chismoso, mentiroso y mal hablado a Enrique Cárdenas, por ello le recomendó que ya no cometa errores para que después de perder la elección el 2 de junio se retire con dignidad a su casa.

"Yo no esperaba esa personalidad de Enrique Cárdenas así, un señor atrabiliario, enojón, mal hablado, chismoso, mentiroso, eso está resultando Enrique Cárdenas. Yo lo veo descompuesto, lo llamó a la moderación y sensatez, que recupere su estilo, que se vaya de la campaña sin el triunfo pero con el respeto de la gente, se va a ir sin respeto de nadie", dijo el candidato en entrevista.

Mientras que Barbosa Huerta dijo respetar al abanderado del PRI, Alberto Jiménez Merino, quien prácticamente ha realizado una campaña sin descalificaciones, no se refirió así al candidato del PAN, a quien desde hace varios días lo acusó de encabezar una campaña negra en su contra.

Dijo que su desesperación es grande, por lo que Miguel Barbosa Huerta afirmó que es un mentiroso "veo a Don Enrique muy desesperado, mintiendo abiertamente, no le conocíamos esa faceta, no es ni tan honesto, ni tan transparente, miente, nada más", puntualizó el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla".

Abundó en el desmentido que hizo Massive Caller, la que "dice que no es cierto que voy más de 20 puntos arriba, que voy a ganar, que está mintiendo, que él no mide por municipios ni por zonas, es lo que hace Massive Caller", dijo el candidato.

Finalmente, dijo que Enrique Cárdenas solo queda en ridículo con estas declaraciones.