Las fuerzas del orden ahora van por La Acocota

Ana Laura Martínez Escobar, presidenta de la Comisión de Seguridad advierte que grupos delincuenciales cobran derecho de piso a locatarios.

Luego de los operativos policiacos desarrollados en mercados Morelos y Unión por las diferentes acciones generadas por grupos delincuenciales, ahora las fuerzas del orden enfocan actividades a La Acocota por ser un foco de alerta a tratarse, reveló la presidenta de la Comisión de Seguridad ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar, pero aclaró que solo falta la denuncia para la incursión inmediata de las diferentes instancias gubernamentales.

Refrendó que células de grupos de la delincuencia sí se encuentran en mercados, por lo que requieren de la participación de las autoridades de la Federación, estado y municipio, no negó que las acciones se repliquen en la Acocota, donde locatarios ya denunciaron verbalmente el cobro de derecho de piso, además de venta de estupefacientes.

Martínez Escobar recordó que en los centros de abasto Morelos y La Unión se arraigaron los operativos porque los comerciantes insistieron en más de tres ocasiones ante los regidores, por lo que destacó que el problema en ese par de mercados no es nuevo.

“Hasta ahora esos son los dos como foco rojos, es como ocurre con los ambulantes, los quitas un día y al otro día se vuelven a instalar, tiene que haber operativos continuos a modo de que empiece desterrarse estos grupos delincuenciales que están operando en los mercados, pero es un proceso que debe ir poco a poco”, subrayó.

Al referirse al aso de La Acocota reiteró ha recibido peticiones de locatarios, pero se insiste en que deben denunciar formalmente ante las autoridades para realizar las operaciones respectivas.

“De manera particular he recibido quejas de la Acocota, ahí están acusando cobro de piso, venta de estupefacientes, pero me lo han informado y no hay denuncia; yo creo que la mejor manera es que lo denuncien, si llegara a desatarse más fuerte (el conflicto), sí debemos intervenir y solicitar a la secretaria (de seguridad)”.

Consideró que poco a poco están desterrando las mafias que operan en diversos puntos, pero eso se logrará con acciones como la rehabilitación de los mercados que comenzará en breve, anunció.