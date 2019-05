Pide Alberto Jiménez Merino recuperar la tranquilidad perdida en administraciones panistas

El aspirante del PRI señaló que se pedirá ante el Instituto Nacional Electoral la intervención de la Marina y el Ejército, para garantizar la paz y el orden en la jornada electoral.

Alberto Jiménez Merino, candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió en la Sierra Norte de Puebla a recuperar la tranquilidad que se perdió desde que llegó la alternancia a la administración pública del estado y el arribo de los gobiernos encabezados por Acción Nacional.

En Zacatlán, el aspirante destacó que en todas las zonas que ha recorrido la principal aflicción de la gente es la falta de seguridad que se recuperará en este nuevo comienzo para los poblanos.

Señaló que, lamentablemente, hay una herencia de Acción Nacional y ahora se tiene que trabajar para resolver lo que dejaron mal y no cometer los mismos errores, así como estar cerca de la gente, no alejarse y hacer obras que en verdad sirvan.

Jiménez Merino destacó que, de llegar a ser gobernador de Puebla, regresará los apoyos que tenían las mujeres, las personas de la tercera edad y los niños, que fueron retirados por el gobierno de México, además, habrá proyectos para el campo como los que existen en Aquixtla y Tetela de Ocampo, que lograron ser fuente de desarrollo económico.

Destacó que Puebla se está secando y para eso habrá un trabajo importante para recuperar las fuentes de agua con la finalidad de que las personas no se enfrenten por el recurso hídrico ni las comunidades, además se recuperaran las cuencas que han sido contaminadas y lamentó que a la entrada de muchas comunidades existan basureros a cielo abierto que solo han contaminado barrancas y ríos.

Añadió que no necesita hacer una gran promoción porque los poblanos lo conocen y saben que lo avalan el trabajo, la honestidad y el servicio, y durante esta campaña está cosechando los amigos que sembró en su carrera en el servicio público y son a quienes ha ido a visitar para que lo ayuden a ganar la elección del 2 de junio.

Devolver derechos a los trabajadores

Al reunirse con simpatizantes y militantes, el candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, planteó destinar 500 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTEP), para recuperar las prestaciones laborales de los trabajadores y maestros de la entidad.

“Yo he escuchado a muchos maestros, he tenido reuniones con ellos y me han expresado su preocupación por las prestaciones sociales, que el ISSSTEP no tiene dinero para las jubilaciones y asistencia elementales, y me he comprometido que como gobernador le vamos a dedicar al ISSSTEP por lo menos 500 millones de pesos para que podamos recuperar esas prestaciones sociales”, dijo.

Mientras en el municipio de Ahuazotepec, donde habitantes solicitaron reforzar la seguridad el 2 de junio, Jiménez Merino reiteró que es necesario recuperar la tranquilidad que se perdió desde hace ocho años, por lo que éste es un tema urgente que los poblanos solicitan se resuelva.

Sobre la seguridad para las elecciones, señaló que se pedirá ante el Instituto Nacional Electoral la intervención de la Marina y el Ejército, para garantizar la paz y el orden en la jornada electoral: “Vamos a solicitar a través de INE seguridad para el 2 de junio, para que sea la Marina y al Ejército, pues son a quienes más les tenemos confianza, y el Instituto ya estará determinando, pero nosotros lo vamos a pedir formal y oficialmente”, precisó.

El candidato del partido revolucionario estuvo acompañado por el dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), Lorenzo Rivera Sosa; la coordinadora municipal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Jaquelín Lastiri Barrios; el coordinador de la campaña sin candidato, Lorenzo Rivera Nava; Eleazar Hernández, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); Teodomiro Ortega, presidente estatal de Unidad Revolucionaria; Sergio Morales, dirigente del PRI en ese municipio y militantes.

En su intervención, Rivera Sosa expuso que el PRI es necesario para Puebla y para la democracia y hoy tiene la oportunidad de alzarse con el triunfo porque tiene al mejor candidato, con experiencia, honesto y cercando a la gente.

Dijo que Jiménez Merino proviene de la cultura del esfuerzo, es hijo de campesinos y logró ser buen estudiante y un académico brillante que le dio la oportunidad de ser rector de la mejor universidad dedicada a los temas del sector primario que es la Universidad Autónoma de Chapingo.