Ex colaboradores de Graco Ramírez son vinculados a proceso

Están relacionados con una denuncia presentada por el Gobierno de Morelos por la construcción de una planta de revalorización de residuos sólidos urbanos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos informó que se vinculará a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público a ex funcionarios de Graco Ramírez, quien fuera gobernador de esa entidad.

Se trata de la ex Secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina; el ex Secretario de Desarrollo Sustentable, Einar Topiltzin Contreras MacBeath; el ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, la ex Directora de Obras Públicas y un ex supervisor de obra.

Todos ellos están relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018-12, derivada de una denuncia presentada por el Gobierno de Morelos por la construcción de una planta de revalorización de residuos sólidos urbanos.

El presupuesto para dicha planta fue de 34 millones de pesos y se ubica en el municipio de Jiutepec, sin embargo, ésta no fue concluida ni se encuentra en operación.

El comunicado explica que el auto de vinculación fue determinado por el Juez de primera instancia de Control, Juicio Oral y de Ejecución, Daniel Adán Rodríguez Apac.

Ante los recursos probatorios y la argumentación determinó dictar auto de vinculación a proceso.

Graco Ramírez fue gobernador de Morelos de 2012 a 2018.