Juan Luis Guerra alista su decimosexto álbum de estudio titulado “Literal”

El material estará disponible el 31 de mayo para deleite de sus seguidores, mientras tanto ya suenan dos sencillos del disco: Kitipun y Corazón Enamorado.

Hace unos días el músico y cantautor Juan Luis Guerra fue reconocido por su trayectoria en los premios Billboard de la Música Latina. Ahora, el rey de la bachata y merengue está a unos días de presentar lo que será su nuevo álbum de estudio bajo el nombre de Literal. El material decimosexto, estará disponible el 31 de mayo para deleite de sus seguidores.

Como parte de la promoción de Literal, Guerra emprenderá una gira internacional que arrancará en septiembre en Estados Unidos, posteriormente visitará muchas plazas más, donde se destaca que además de Latinoamérica, también estará en España.

A detalle

En sus 35 años de carrera, ha vendido más de 70 millones de discos, también ha sido acreedor a premios como 21 Grammys Latinos, dos Grammys norteamericanos, tres Latin Billboard y el más el reciente por trayectoria. También se destaca su carrera como compositor recordando temas como Hasta que me olvides y Te necesito de Luis Miguel, para Emmanuel compuso No he podido verte.

Del disco y sencillos

Independientemente de que el disco estará en su totalidad disponible el 31 de este mes, Literal, ya tiene sonando dos sencillos: Kitipun, una canción fresca, novedosa con aire contemporáneo, donde se escuchan sonidos nuevos como sintetizadores, además se acompaña de un videoclip a cargo del joven director dominicano Tabaré Blanchard, el cual tiene una divertida coreografía. Mientras que el segundo corte titulado Corazón Enamorado, es algo más romántico.

Con más de 30 años de carrera, el dominicano Juan Luis Guerra busca reinventarse con este nuevo álbum de estudio, ya que busca acercarse a las nuevas generaciones, sin traicionar su música y estilo por el que ha sido distinguido durante tantos años.

De esta manera, Literal, cuenta con 11 canciones bajo la composición, musicalización, arreglos y producción del propio Juan Luis Guerra, con el apoyo en la co producción de Janina Rosado, Juan Rizek, Roger Zayas, Adalgiza Pantaleón, mejor conocidos todos ellos como los 4.40, quienes son los protagonistas de los coros junto con Guerra. Literal, fue grabado entre su estudio en República Dominicana y el mítico Abbey Road Studio en Londres, Inglaterra.

Tome nota

Para la promoción de este nuevo material, Juan Luis Guerra tendrá una gira internacional, donde además de cantar las canciones de Literal, en el show no pueden faltar sus clásicos éxitos musicales como: La Bilirrubina, Ojalá que llueva café, Visa para un sueño, Burbujas de amor, Bachata rosa, Rosalía, Como abeja al panal, A pedir su mano, Estrellitas y duendes entre otras.