Propone Enrique Cárdenas Sánchez llevar módulos médicos ambulantes a comunidades

El siguiente lunes acudirá ante el Consejo Universitario de la BUAP a presentar sus propuestas de trabajo.

El candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, aseguró que su gobierno llevará los servicios de salud a las comunidades más alejadas, pues dijo que en los recorridos que ha realizado al interior del estado, después de la seguridad, el acceso a los servicios de salud es otra petición reiterada.

El candidato, quien participó en un encuentro con estudiantes de la Universidad del Valle de Puebla y posteriormente con alumnos de la Universidad de las Américas Puebla, refirió que su plan de gobierno contempla la puesta en marcha de módulos de medicina ambulantes, para que atiendan especialmente a la población con extrema pobreza.

"Para el sector rural donde hay muy pocas comunidades, tenemos que asegurarnos que haya unidades médicas ambulantes, que den servicio a todas las comunidades por más alejadas que estén al menos una vez a la semana, de modo que se tengan médicos con medicinas básicas, pero que vayan a todas las comunidades una vez a la semana por lo menos, eso se puede hacer sin mayor problema y eso sería una primera propuesta", dijo el candidato.

A su vez, señaló que en todas las Juntas Auxiliares con mayor número de habitantes se pondrán en marcha clínicas con un médico de planta, con lo que se atenderán emergencias las 24 horas, su gobierno, abundó el abanderado del PAN, PRD y MC, invertirá recursos para el rubro de salud.

"Otro tema es que sería acercar las clínicas que están en las cabeceras municipales o a veces en las carreteras que están en las Juntas Auxiliares que tienen más habitantes, deben tener un médico más de planta y acceso a medicinas, eso lo va hacer el gobierno federal tenemos que asegurarnos que eso suceda y si no sucede el estado tendrá que estar para garantizarlo", dijo.

En principio, abundó, se pondrán 150 unidades móviles de atención de salud, pero el número crecerá en función del presupuesto autorizado para este rubro y en función de la demanda de los ciudadanos.

Reconoce Cárdenas Sánchez que Barbosa Huerta es el punteo

Por otra parte, el candidato a gobernador reconoció que el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, es el puntero en preferencias, contrario a Alberto Jiménez Merino, quien incluso está por debajo de él en las preferencias electorales.

En entrevista, dijo: "tengo el mayor respeto por el candidato Jiménez Merino, ustedes lo han visto cuando me he encontrado con él, ósea que no para nada, obviamente el puntero es Barbosa. Ayer hice, en un par de propuestas que presentó, hice acotaciones, fotomultas por ejemplo, hice acotaciones, se están contrastando".

#EnHilo 👉🏻El candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez propone que en las comunidades rurales haya médicos ambulantes, especialmente a las más alejadas. 👩🏻‍⚕️



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/xzqCuv5Y0Q — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 3 de mayo de 2019

Reforzará sus visitas a municipios

En los días que restan de campaña electoral, el candidato a gobernador apuntó que reforzará sus visitas a los municipios, con el objetivo de conseguir que los ciudadanos le otorguen su voto el próximo 2 de junio.

"En el interior en algunos municipios más pequeños, muchos los hemos visitado nos faltan más, son muchos, Puebla es muy complejo y en eso estamos, la Sierra Norte, ahí donde hemos estado es justamente donde más rechazo tiene Barbosa, en su tierra es en donde más rechazo tiene Barbosa, así es que sí voy a ir para estar visitando a la gente, no porque es de ahí Barbosa, al revés no hay necesidad de ir, pero si hay que ir porque hay que visitar a la gente", comentó.

Refirió que los partidos políticos están realizando su trabajo de promoción del voto, mientras que él con su equipo cercano de trabajo trabajan en la elaboración de la agenda, para realizar la promoción del voto, por lo que adelantó que estará en Atlixco este fin de semana y la siguiente visitará municipios de Tehuacán y la Sierra Norte.

"Los partidos políticos están haciendo su trabajo, están haciendo su estrategia y ellos están impulsándola, así como dice Eduardo (Rivera) en este momento, con personalidades como él y como otros más que están participando y nosotros en otros lados, es decir, también la parte ciudadana estamos empujando, como ustedes pueden ver aquí", refirió.

Eduardo Rivera hace volanteo a favor de Enrique Cárdenas

Mientras que el candidato a gobernador se presentó ante estudiantes de universidades privadas para dar a conocer su plan de gobierno, el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó un volanteo y pegó microperforados en los autos de los ciudadanos en Amalucan.

El ex presidente municipal, confió en que Enrique Cárdenas Sánchez, logré el triunfo el 2 de junio, por lo que afirmó que desde su trinchera colaborará para que los ciudadanos vean en el ex rector de la UDLAP como la mejor opción para gobernar Puebla.

"A mí me encanta que él esté visitando todas las partes del estado, acudiendo a los foros universitarios, él no le tiene absolutamente a las universidades ni a las opiniones de los jóvenes es más se crece ante las preguntas adversas porque deja los puntos muy claros y deja los acentos de manera clara y puntal, esos son los compromisos que tenemos con Puebla, participar, si participamos podemos mejorar la situación en el país y en Puebla y la mejor opción es con Enrique Cárdenas", dijo.

Cabe señalar que, el candidato a gobernador confirmó que el siguiente lunes acudirá ante el Consejo Universitario de la BUAP a presentar sus propuestas de trabajo.