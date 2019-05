El gobierno que a partir de agosto encabece, Miguel Barbosa Huerta no permitirá moches y tampoco obras de mala calidad advirtió el candidato impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, ante empresarios de la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO) y otras organizaciones y trabajadores de la construcción, en el festejo del Día de la Santa Cruz.

El candidato a gobernador ofreció que la derrama económica se quedará en el estado y si bien habrá licitación en todas las obras que se pretendan ejecutar, las convocatorias privilegiarán a los constructores poblanos, para que el dinero de Puebla se quede en Puebla, pues la condición es que haya obras de buena calidad y que haya oferta laboral.

"Que quede perfectamente claro, el gobierno del estado no les va a pedir ningún porcentaje, no les va a pedir ningún moche para bajar la calidad de las obras, no va a ser que al poco tiempo las obras que ejecuten constructores debido al condicionamiento y por tanto a la baja de la calidad de los productos sea una obra que se esté deteriorando todos los días, vamos actuar con limpieza, me tienen que ayudar", señaló.