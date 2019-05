Excluye INE a representantes partidistas “reciclados”

Previamente, el Instituto había capacitado a los ciudadanos para ser funcionarios de casillas y los partidos se “adueñaron” de ellos para convertirlos en representantes.

Será este lunes, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) emita un reporte final de los funcionarios electorales que fueron capacitados en una primera etapa y a quienes los partidos políticos convencieron de que fueran sus representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, el vocal ejecutivo del órgano electoral, Joaquín Rubio Sánchez advirtió que por esta acción estos ciudadanos ya no podrán ser acreditados ni como representantes.

El reporte que el vocal ejecutivo del INE se comprometió a revelará la cifra total de funcionarios desertores, es decir, quienes estarían en las Mesas Directivas de Casilla, pues aunque se habló de 89 personas, habrá una cifra final y además se ventilará qué partidos políticos pagaron por llevárselos.

"Tenemos 89 funcionarios que los partidos políticos ya preparaditos se los han llevado, no los vamos a dejar participar como representantes de partido le hagan como le hagan. Estamos concentrando todo, algunos nos dicen qué partidos, pero otros no nos dicen qué partidos, tenemos que comprobar, entramos en una investigación. Lo primero que hacemos es que no los dejamos participar, le hagan como le hagan no los dejamos participar, si ya no van a participar con nosotros porque no nos lo dijeron desde la primera etapa antes de que los capacitáramos", dijo el funcionario electoral.

El funcionario electoral refirió que habiendo un universo de cerca de 5 millones de ciudadanos en la lista nominal, los partidos políticos optaron por "piratearse" a los funcionarios de casilla, por lo que habrá consecuencias como la negativa de que estas personas participen como representantes partidistas el día de la jornada electoral.

31 incidentes en contra de CAES y Supervisores

En otro orden, el vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez informó que en la primera etapa, en la que capacitadores y supervisores electorales recorren el estado para capacitar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, fueron reportados 38 hechos de inseguridad; sin embargo, la cifra es menor comparada con el año anterior cuando igualmente en la primera etapa fueron reportados 101 incidentes.

Señaló que el tema se aborda semanalmente con autoridades de los gobiernos federal y estatal, por lo que desde hace cuatro semanas ya no se han reportado hechos de inseguridad en contra de los capacitadores y supervisores electorales.

"Tenemos cuatro semanas que no hemos tenido un solo incidente de seguridad con nuestros capacitadores anteriormente si tuvimos, pero lo comentamos en la Mesa de Seguridad e hicimos una comparación, el año pasado tuvimos entre asaltos en camiones, agresiones físicas, tuvimos en la primera etapa de comparación 101 incidentes, pero en esta primera etapa de 2019 tuvimos 38, me hubiera usado que no tuviéramos ninguno, pero se redujo a una tercera parte", comentó.

El funcionario electoral dijo que el estado refuerza la seguridad con el objetivo de que los ciudadanos estén resguardados y también atendiendo la petición de la autoridad electoral, por lo que también se ha pedido que el 2 de junio, día de la elección, haya mayor vigilancia para evitar hechos violentos como los ocurridos el pasado proceso electoral.

Respecto a los paquetes electorales, dijo que el INE tiene todas las garantías de seguridad en las bodegas electorales, "ya tenemos lo de las bodegas electorales también hay resguardo de los Centros de Recepción y Traslado, donde concentramos más paquetes, a veces es de 10 a veces de 20 paquetes de los lugares más alejados y estamos hablando del distrito 14 de Acatlán o el 4 de Ajalpan, o el 2 o el 1 o el 3 que son los más alejados, ahí que no vienen los ciudadanos a traer el paquete los acercamos y hacemos el Centro de Recepción y Traslado, donde concentramos 10, 20, 30 paquetes electorales y de ahí sale un representante del INE con representantes de los partidos políticos y eso también quieren, que el Ejército Mexicano custodie", dijo.

Por otra parte, el vocal ejecutivo del INE informó que existe la petición al gobierno federal para que el Ejército resguarde las bodegas electorales, de lo que esta misma semana se tendrá respuesta a esta solicitud.

Próximo domingo comienzan los simulacros

Será el siguiente domingo cuando comiencen los simulacros del Conteo Rápido, y por tres domingos consecutivos, se trata de una muestra de 411 casillas y con ello dos horas después del cierre de las Mesas Directivas de Casilla, es decir a las 20 horas se otorgue un resultado preliminar.

El Conteo Rápido no es lo mismo que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el que arrojará el resultado total de las casillas y estará abierto por 24 horas.