Se compromete Miguel Barbosa en la Sierra Negra a fortalecer educación, servicios médicos y seguridad

El candidato indicó que tendrá coordinación con los gobiernos federal y estatal, para que se atienda al estado marcado por la alta incidencia delictiva.

Convertir los elefantes blancos de universidades a distancia en campus universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fortalecer los servicios de médicos por medio de los Centros de Salud y Servicios Ampliados, más presupuesto al campo para apoyar a la industria cañera que cada día produce menos y recuperar la seguridad para los poblanos fueron los compromisos asumidos por el candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, en su recorrido por Ajalpan y Coxcatlan.

Este domingo, estuvo acompañado por la senadora con licencia y delegada federal en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien reconoció la trayectoria política del aspirante, a quien le auguró el triunfo el próximo 2 de junio. La funcionaria federal, además, lamentó la guerra sucia en contra del candidato de Morena, PT y PVEM, pues ante la falta de propuestas, el PAN recurre a estas acciones.

Desde aquellos municipios, donde Barbosa Huerta agradeció la presencia de Gómez Álvarez, una de las funcionarias cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los actuales gobernantes tienen que pensar en la felicidad de los gobernados, es decir, "en la plenitud de sentimientos, la plenitud de los hechos que nos rodean y satisfacen, que nos sintamos bien con quién está con nosotros y las familias".

Buscará Miguel Barbosa apoyo de la UAP para campus universitarios

Con el apoyo de la UAP se pretende la transformación de las universidades a distancia en campus universitarios, con lo que el gobierno que pretende encabezar Luis Miguel Barbosa busca apoyar a los jóvenes para que concluyan sus licenciaturas o ingenierías y con ello logren su desarrollo profesional.

"Vamos a ver porque son elefantes blancos no sirve de nada, ya ni alumnos tiene, solamente les cargan la nómina a ciertas escuelas y las debilitan a esas escuelas y el plan que traigo es que cada región del estado tenga un centro universitario obviamente del tamaño que pueda pagarse de sus necesidades", refirió el candidato.

En Ajalpan, el candidato refirió que ya estando en el gobierno buscará el acercamiento con el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz y con ello analizar el proyecto académico, que busca beneficiar a los jóvenes.

Asimismo, refirió que por medio de los Centros de Salud y Servicios Ampliados (CSSA) buscará que los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud, por ello buscará él abastecimiento de medicamentos y que haya servicio médico las 24 horas.

A su vez, indicó que el proyecto de presupuesto de cada año contemplará más recursos para invertirlos en caminos y carreteras, para lograr el desarrollo de estas zonas, dijo que el dinero no se puede concentrar en el centro del estado sino que debe haber distribución en los 217 municipios

Fortalecer la seguridad y campo, compromiso de Miguel Barbosa

Más tarde, en Coxcatlan, Barbosa Huerta pidió el voto de los ciudadanos rumbo al 2 de junio, acompañado de la senadora con licencia, Delfina Gómez Álvarez, el candidato impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", dijo que es momento de que se regrese la seguridad a este municipio, pero también que el campo tenga más apoyo del gobierno.

Refirió que hace muchos años, la industria cañera era una de las más importantes en el estado, pero por falta de apoyo poco a poco ha disminuido la producción, por este motivo refirió que "vamos apoyar al campo, a esta zona fértil, a esta zona cañera que cada vez producen menos, recuerdo todavía las grandes zafras del ingenio de Calipan, hoy cada vez más disminuidas" dijo.

Por otra parte, mencionó que es momento de que se regrese la paz y seguridad a los ciudadanos, por lo que el gobierno que en agosto encabezará tendrá coordinación con los gobiernos federal y estatal, para que se atienda al estado marcado por la alta incidencia delictiva.

"Asegurar que las fuerzas del orden estatal y municipales no tengan ningún vínculo con la delincuencia y que, en coordinación con la guardia nacional, con el ejército y la Marina acompañadas de planes de apoyo al trabajo, oportunidades, acceso a la educación fortalecimiento de la familia sea el mecanismo para devolverle la seguridad que hemos perdido", refirió.

Prevé Barbosa que Cárdenas lo atacará en debate, ante falta de propuesta

Ya en entrevista, Luis Miguel Barbosa aseguró que ante la falta de propuesta, el abanderado del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, buscará atacarlo en el debate que se llevará a cabo el 19 de mayo, organizado por el Instituto Nacional Electoral.

"No tiene propuestas. El debate será un lugar donde me quiera Ofender pero ese señor que vaya a debatir en una sacristía, yo estoy acostumbrado a debatir en la calle, lo voy hacer trías, trizas. Es rencoroso, mentiroso y gris", refirió.

Barbosa Huerta, invitó al candidato Enrique Cárdenas a recorrer el estado, hacer campaña y observar las necesidades de los ciudadanos, pues su desesperación se refleja en la poca propuesta de trabajo que tiene.

Crítica Delfina Gómez guerra sucia del PAN en contra de Barbosa

En su visita a Coxcatlán, la delegada del gobierno federal en el Estado de México y senadora con licencia, Delfina Gómez Álvarez, criticó la guerra sucia que el PAN realiza en contra del candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, la que arreció en la última semana por medio de llamadas telefónicas.

Aseguró que ante la falta de propuesta y debido a que intentan seguir reteniendo el poder, el PAN ataca al candidato de Morena, PT y PEM; "lamentablemente ellos tienen ese tipo de acciones que a mí me parecen inadecuadas porque se valen de ese tipo de artimañas para querer sostenerse de algo que ya no es sostenible, la sociedad está casada de lo que se vivió en sus anteriores administraciones y a través de sus partidos, es lo que no entienden, que la gente lo que quiere es trabajo, la gente lo que quiere es respuesta a sus necesidades y lo que quieres os nosotros es servir a esa parte y la gente ha cambiado, tiene una visión diferente de la política", refirió.

La funcionaria federal refirió que estará de visita en Puebla en sus días libres, para apoyar al candidato Miguel Barbosa Huerta, con quien está unido por una amistad de hace varios años y con quién se identifica por el fraude electoral que a ambos les hicieron, a ella en el Estado de México.