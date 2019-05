Rompe Enrique Cárdenas Sánchez con sus impulsores, Sumamos

A pesar de que Sumamos se conformó como organización política para buscar convertirse en partido, su impulsor y candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez rompe con esta organización y afirma que no pertenecerá a esta agrupación que impulsó ante el IEE junto con Gabriel Hinojosa.

El candidato a gobernador impulsado por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, rompió con Sumamos, organización política que pretende convertirse en partido político, pues hizo el compromiso con el albiceleste para dejar de impulsar este registro ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), esto a pesar de que junto con su coordinador de campaña, Gabriel Hinojosa Rivero, realizaron el trámite correspondiente y el plazo para que se realicen las asambleas distritales les fue ampliado, por lo que se inconformo Acción Nacional.

El candidato, en esta campaña electoral se ha deslindado del PAN, PRD y MC, al afirmar que emana de una organización política denominada Sumamos, pero esta mañana en conferencia de prensa se deslindó de esta agrupación que debe iniciar sus asambleas distritales como parte de los requisitos y así conformarse como partido.

"Yo ya he dicho desde el principio y lo sigo diciendo. No pertenezco a ningún partido y no perteneceré a ningún partido, repito no pertenezco a ningún partido político que se establezca ni en el futuro", dijo en conferencia de prensa.

En su intervención, el secretario general del PAN, Héctor Larios Córdova, aseguró que existe el compromiso de Enrique Cárdenas Sánchez para que desista de su participación como fundador de este partido político, cuya organización se conformó el año pasado, cuando el ahora candidato intentó ser candidato a gobernador por la vía independiente.

"Sumamos no es un partido político sino es una agrupación política ciudadana, inició un proceso que la ley marca para poderse constituir como partido, el PAN simplemente lo que hizo ante la representación del IEE es objetar que se ampliará el plazo, estamos absolutamente en nuestro derecho, tenemos y lo he dicho con absoluta transparencia y claridad. Enrique Cárdenas ha hecho un compromiso de que aun cuando Sumamos emprendiera el trabajo de intentar constituirse como partido político él no va a participar", dijo.