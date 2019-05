Candidatos en la UAP, entre lluvia de promesas

Los tres candidatos coincidieron en uno de los temas que más preocupan a la comunidad universitaria; la inseguridad.

La Universidad Autónoma de Puebla (UAP), volvió a ser el centro neurálgico de la política, al recibir a los tres candidatos a gobernador en la elección extraordinaria, en medio de una lluvia de promesas.

Teniendo al rector Alfonso Esparza muy atento a su lado, los abanderados coincidieron en varios puntos, sobre todo en el combate de la inseguridad en zonas universitarias.

Los tres candidatos a gobernador de Puebla, coincidieron en uno de los temas que más preocupan a la comunidad universitaria, la inseguridad.

Incluso desde hace unas semanas, la máxima casa de estudios de Puebla, ha mantenido una campaña contra este problema e instaló módulos para denuncias de asaltos contra universitarios.

​

El rector Alfonso Esparza, señaló que la presentación de propuestas de los aspirantes al gobierno del Estado, representa un ejercicio de pluralidad que se tiene en la máxima casa de estudios de Puebla.

El ejercicio, dijo, es para conocer las propuestas que involucran directamente a la comunidad universitaria.

Ninguno de los tres falló a la cita, incluso Luis Miguel Barbosa, regresó ahora como el contendiente a vencer o favorito, según las últimas encuestas.

Sin embargo, los otros dos abanderados, Enrique Cárdenas Sánchez, así como Alberto Jiménez Merino, no se amilanaron y presentaron sus propuestas al Consejo Universitario (CU).

​

De este modo, llegaron las propuestas, como más apoyo económico y mayor seguridad a las zonas universitarias de Barbosa; respeto a la autonomía de Cárdenas y un presupuesto para apoyar a los estudiantes de Merino.

El próximo 2 de junio se realizarán las elecciones extraordinarias a gobernador de Puebla, luego de que falleciera en un accidente aéreo la gobernadora Alonso Hidalgo.

Luis Miguel Barbosa, es el único candidato que repite en la contienda electoral.

​

Seguridad, empleo y recursos: Barbosa

Ante el Consejo Universitario, Luis Miguel Barbosa, se comprometió a otorgar más apoyo económico y mejorar la seguridad.

El candidato afirmó que la UAP no tendrá déficit, porque se va a incrementar el apoyo, “por eso después de las elecciones es necesario sentarse a dialogar”, aseguró.

Reconoció que el presupuesto universitario es de 6 mil 500 millones de pesos, que apenas alcanza para pagar la nómina con el 85 por ciento del recurso.

Por lo tanto, dijo que después de que gane la elección, buscará bajar recursos federales para darle más margen a obras de infraestructura y áreas de investigación.

​

En la inseguridad, hizo el compromiso de aumentar los módulos de seguridad para reforzar la presencia policíaca, pero también a agilizar el trabajo de los Ministerios Públicos, principalmente en el esclarecimiento de los feminicidios.

Afirmó buscará fortalecer durante su gobierno será el empleo para los egresados, así como reactivar la economía mediante esquemas regionales.

Además, se comprometió al mejoramiento de la infraestructura en toda la entidad y desarrollar medidas que protejan al medio ambiente con la creación de una Procuraduría.

​

Autonomía, seguridad y apoyo: Cárdenas

El candidato común a la gubernatura por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, ante los universitarios manifestó su apoyo al ofrecer respeto absoluto a la autonomía, pero con ingresos adicionales.

El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, señaló que tiene un compromiso con la diversidad y la autonomía que tanto requiere la academia.

Reconoció que se necesitan inversiones, pero no se va “a montar” en los programas federales, aunque no los va a rechazar.

​

Señaló que se necesita reordenar el Estado y abonar con la unidad en la diversidad, para lo que existen proyectos muy útiles de la UAP, que se tienen que aprovechar.

“Que Puebla se convierta en un oasis en el país”, aseveró al señalar que nadie debe querer irse, por lo que no permitirá que haya más migrantes.

"Hay que impulsar la innovación tecnológica a través de la vinculación (…) hay que pensar en lo que queremos para Puebla y para nuestro país, porque Puebla está en una encrucijada y hay que empujarla de manera importante”, dijo.

​

Seguridad, apoyo a jóvenes e investigaciones: Merino

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, ante la comunidad universitaria, aseguró que se tomarán en cuenta los estudios de las universidades públicas y privadas para fortalecer su funcionamiento y hacer frente a lo que queja a la comunidad estudiantil.

Además dijo ante la comunidad universitaria que de gobernador dará total apoyo y velará por la seguridad de los estudiantes.

Reconoció que los gobiernos se han olvidado de los ciudadanos y del apoyo para generar la riqueza de un estado, por lo que se comprometió a destinar un presupuesto para apoyo de los jóvenes.

​

"Si no se atiende la problemática difícilmente se verán resueltos los problemas”, dijo al resaltar que en las últimas dos décadas la pobreza se ha contenido.

“Como gobernante apoyaré al máximo la formación de las instituciones públicas", aseguró al señalar que se agilizarán los trámites para tener ayuda y que Puebla reactive su economía.

Dijo que hay sectores con grandes potenciales y oportunidades de comercio con más de 40 países.

"La pobreza y la desigualdad son el problema más fuerte de la población y el poco apoyo al campo también es una de las cosas que afectan a la sociedad”, comentó.

“Sugerimos un desarrollo sostenible donde se permita detener el deterioro del ambiente y de otros factores que están afectado a la gente", añadió el candidato priista.

​

La revelación

Aunado a las propuestas para el mundo universitario o estudiantil, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que desde el año pasado cuando fue elegido como el candidato, era para vencer al morenovallismo.

“Cuando me invitaron a participar en la encuesta para elegir candidato de Morena a la gubernatura en 2018, supe que Andrés Manuel López Obrador me quería para enfrentarme al ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas”, aseveró-.

“Y lo hice sin bajar la cabeza”, afirmó el candidato de la coalición encabezada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ante los estudiantes y académicos del Consejo Universitario de la UAP, recordó que lo invitaron a participar en la encuesta de Morena en 2018 y supo que podía ganar.

“Me di cuenta que Andrés Manuel López Obrador me quería para enfrentarme al difunto y en paz descanse Rafael Moreno Valle. Y que me iba a enfrentar sin vacilar, sin echarme para atrás, sin bajarle la mirada y así lo hice”, aseguró.

En otros temas, el abanderado ex Senador se comprometió a limpiar las zonas del estado de la delincuencia, mientras que en sus primeros cien días depurará las policías.