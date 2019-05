Nunca me pude quitar lo panista: AnaTere

La Doña anunció su regreso a Acción Nacional, el partido donde militó por más de 40 años, su salida, recuerda, fue por el secuestro que hicieron los morenovallistas de su partido.

Después de ser candidata independiente y de presentar su carta de renuncia a la militancia panista, Ana Teresa Aranda anunció que regresa a su casa, Acción Nacional, partido con el cual, insiste, coincide sus principios.

“Quiero trabajar fuerte en el rescate de esa opción política (PAN), dar auténticas peleas democráticas”, sentenció, al recordar que desde la campaña presidencial pasada –cuando apoyó a Ricardo Anaya- se reencontró con figuras nacionales del blanquiazul quienes le propusieron regresar a su partido, así como militantes de Puebla como Rafael Micalco.

Recordó que la “usurpación” de Acción Nacional y la creación de un “PAN pirata”, fueron algunas de las razones para renunciar a sus colores partidistas: “(Durante el morenovallismo) Fue muy difícil permanecer en el PAN, muchos años de persecución, de señalamientos, cerrados totalmente los espacios de participación, y eso lo que me hizo preguntarme si realmente era yo congruente con mis principios, mis valores… En ese espacio no podía ser. Entonces hago mi campaña independiente”.

Durante una entrevista para Destrozando la Noticia, Aranda Orozco recordó que en las dos últimas elecciones tuvo invitaciones de todos los partidos políticos, incluyendo a Morena para que fuera candidata. Ofertas que declinó, principalmente porque consideró que no se adecuaban a “sus principios”: “No comparto ese proyecto, no podría yo estar ahí”.

“Las mismas ganas que tenía yo en ese momento a Peña Nieto, las tengo hoy de madrear al Peje, entonces, sí hubiera sido muy complicado”, soltó al sostener que no se arrepiente de haber declinado en las invitaciones del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Hay que apoyar lo que hay

Sobre la situación actual que vive México y Puebla, se dijo preocupada y añadió que “no hay tiempo para empezar desde cero”, por ello, añadió es el momento de apoyar “lo que hay” aunque insistió en que su respaldo total es para el “partido” (Acción Nacional).

“Sí le dije a Marko (Cortés) cuiden al PAN, a lo mejor es muy difícil tener a AnaTere como candidata ahorita porque veníamos de un proceso en el que había habido una confrontación fuerte dentro del PAN. Cuando sale Enrique de candidato me dio muchísimo gusto porque lo he seguido a lo largo de muchos años… Es un hombre del que uno se puede sentir orgullosa… Me encanta Cárdenas”, afirmó al justificar que su desapego a los militantes es porque se trata de un candidato ciudadano “él en realidad no pertenece a ninguno de estos partidos políticos”.

La Doña cuestiona a neomorenistas

Ante la inclusión de personajes como Javier López Zavala, Ardelio Vargas o Leobardo Soto a la campaña del morenista Miguel Barbosa, La Doña expresó: “En la madre, pero qué cosa, ves a Ardelio y ya están apapachándose y de repente volteas y ves ya a Zavala que ya está ahí metido. Y de repente madre mía, al Tamagochi, por amor de Dios, y dices Gerardito Islas también cabe… El hombre que caminaba de rodillas… Es como abrir el gran colector de los desechos, de lo peorcito de los partidos políticos y Barbosa dice vengan con migo, vamos caminando”.

Añadió que es temprano para decantarse por las encuestas que en este momento –y desde el arranque de las campañas- le dan un holgado triunfo al candidato a la gubernatura por Morena, Miguel Barbosa, debido a que el porcentaje de indecisos rebasa los 30 puntos porcentuales.

Tache a los gobiernos de Morena

Tras asegurar que el gobernador Guillermo Pacheco Pulido es representante del Movimiento Regeneración Nacional –por los votos mayoritarios de Morena en el Congreso- y añadir que la alcaldesa, Claudia Rivera, también proviene de la misma fuerza política, Ana Teresa Aranda cuestionó qué han hecho las administraciones afines al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Los gobiernos de Morena están haciendo un pésimo papel, merecemos otra cosa”, afirmó.

Electores definirán resultados

Aranda Orozco detalló que los resultados, que tanto promueven las encuestadoras, podrían ser muy distintos en función del número de votantes que acudan a las urnas el próximo domingo 2 de junio, aseguró que si el 53 por ciento de los inscritos en la lista electoral salen a cumplir con su deber cívico, Enrique Cárdenas sería el próximo gobernador de Puebla, por el contrario, si sólo el 40 por ciento de los poblanos votan, el triunfo sería para el candidato de Morena, Miguel Barbosa.