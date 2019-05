La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas advirtió que se iniciará una investigación por la posible interferencia del gobierno municipal de Zapopan en el proceso electoral extraordinario de Puebla, por lo que de comprobarse el desvío de recursos públicos a favor del candidato Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado del PAN, PRD y MC, se emitirán sanciones; sin embargo, debe haber una denuncia de por medio.

En entrevista, la consejera electoral señaló que el caso se tiene que revisar, pero debe haber una denuncia de por medio, tema del que ya se pronunció el candidato Luis Miguel Barbosa Huerta impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", quien se siente agraviado, pues desde hace varias semanas ha acusado una campaña negra proveniente desde el gobierno de Jalisco, por medio de tres empresas.

La consejera electoral agregó que se deben deslindar responsabilidades, con ello investigar quién estuvo involucrado en la promoción desde el gobierno municipal de Zapopan a favor del candidato Enrique Cárdenas Sánchez.

Cabe señalar que, por medio de la cuenta de Facebook de Zapopan se emitió la invitación a los ciudadanos para que acudan al evento de Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y MC, se lee:

“He dedicado mi vida a la educación y el luchador firmemente contra la corrupción A diferencia de los otros candidatos yo no tengo nada que ocultar y por eso no le tengo miedo a la voz de los jóvenes nos vemos este miércoles 8 de junio cara a cara en el #CárdenasUnplugget”.

Mientras que este martes se ventiló el tema, del que se deslindó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, cabe señalar que el candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que desde aquella entidad se desviaron 200 millones de pesos para pagar a tres empresas consultoras, para que por medio de redes sociales sea atacado.

Por otra parte, la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, consideró que la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas sí cometió violencia política en contra del candidato, Luis Miguel Barbosa Huerta, pero no de género, esto luego de que el pasado 4 de mayo, por medio de su red social de twitter, la panista llamo “sapo”, al abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”.

La consejera consideró que no es violencia política de género porque no se hace alusión al candidato por el hecho de ser hombre, pero sí hay violencia política porque hay un calificativo al candidato de morena, PT y PVEM.

“En el caso que me comentas yo no advierto que esta violencia se haya ejercido en contra de la persona por el hecho de ser hombre, sin lugar a dudas el ámbito político es algo que tenemos que cambiar es un ambiente que muchas veces es hostil donde se hacen comentarios hirientes y que no abonan a nada en el debate público pero que en este caso no advierte elementos de género, pero sí violencia política podría ser en su caso", refirió.