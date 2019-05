Confirma CEN del PRI expulsión de Leobardo Soto y Vanessa Barahona

El excandidato a la gubernatura, Javier López Zavala y Carlos Meza Viveros, también quedaron fuera de las filas tricolor al violar los estatutos del PRI.

La subsecretaria de activismo político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Ruiz Sandoval, confirmó la desafiliación de Leobardo Soto Martínez, quien fue diputado federal; Vanessa Barahona de la Rosa, quien se desempeñó como delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla y exfuncionario local, así como Carlos Meza Viveros, también exfuncionario estatal y exdiputado local.

Durante una reunión con coordinadores en Puebla precisó que los expriistas que hoy apoyan a otro instituto político lo único que les ocupa son sus propios intereses y no la gente y sostuvo que una persona que no tiene valores, que no reconoce ni es agradecida será juzgada por los ciudadanos.

En su mensaje la integrante del Comité Ejecutivo Nacional señaló: “Es una lástima que haya priistas que no hagan el agradecimiento, el reconocimiento a un partido que les ha dado la oportunidad, aquí estamos los que somos y los que debemos estar, los que no están es porque no eran, entonces yo te quiero decir que es una lástima cuando su priismo más los necesita, cuando el PRI hoy requiere de todas esas personas, hombres y mujeres, que estuvieron trabajando de la mano, luchando”.

Añadió que quienes actualmente conforman el PRI son los que tienen “la camiseta bien puesta” porque el partido revolucionario es el creador de las instituciones y ha sacado adelante a este país.

“El tema son las personas no los partidos, este es un partido que ha trabajado durante muchos años, lo que hoy surge es un movimiento, de una persona que encabezó y que fue generando y administrando la ira de las personas, ese no es un partido, este sí es un partido que ha trabajado por este hermoso México y que hoy este hermoso México es lo que es gracias a este partido”, destacó.

Ruiz Sandoval afirmó que las cosas cambiaron y que PRI está trabajando de acuerdo con la situación actual. Añadió que esta elección será de emociones: “No hay derrotas eternas ni hay triunfos eternos”.

Merino con la cachucha puesta

El candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino señaló “yo nací políticamente en el PRI, me identifiqué siempre, hasta hoy con sus principios, y también como una gran parte de la población, rechazo todo lo que es corrupción, lo que son afectaciones políticas a la gente, pero quiero dejar muy claro que reafirmo mi lealtad a esos principios, y nunca bajo ninguna circunstancia me pondría una gorra diferente y menos con los adversarios del PRI”

“Yo confió en todos aquellos íntegros que militan en el PRI confío en todos mis compañeros hasta que no demuestren lo contrario. Nunca apoyaría a quienes estando de un lado de repente van con los adversarios a hacerles el caldo gordo y de esa manera poder afectar al partido, creo que hay que seguir trabajando por la gente, pero de ninguna manera podríamos confiar en quienes afectan al PRI”.

Aclaró “no tengo nada en contra de alguno de los militantes, cuando no tengo cosas buenas que decir de la gente mejor me quedo callado, pero mi obligación es apoyar y participar, y ahí quedó demostrado”.

Asistieron el coordinador de campaña del candidato al Gobierno del Puebla Alberto Jiménez Merino, Valentín Meneses Rojas; Rafael Ruiz García, enlace de organización del CEN; Guillermo Rosas Zepeda, subsecretario de organización del Comité Directivo Estatal (CDE); Pedro Lecona Romero, coordinador de estrategia, así como Néstor Camarillo Medina, secretario de organización.