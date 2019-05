Secretario de Seguridad Pública Estatal será mando militar: Miguel Barbosa

El candidato de “Juntos Haremos Historia en Puebla” va por eliminación del fuero y revocación del mandato, además, el próximo fiscal general debe ser oriundo de Puebla.

El próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado sería un mando militar, incluso a propuesta de las Fuerzas Federales, pues su alta responsabilidad para acabar con la delincuencia y violencia que azota el estado requiere que el siguiente responsable no esté vinculado con los grupos delictivos, como ocurrió en el pasado, así lo propuso Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de "Juntos Haremos Historia en Puebla", quien agregó que va por la eliminación del fuero la revocación del mandato.

El aspirante, impulsado por Morena, PT y PVEM, refirió que el rediseño Constitucional que propone permitirá, sin violar la autonomía de los ayuntamientos, el nombramiento de los secretarios de seguridad pública municipal para que exista una mejor coordinación, como parte de la estrategia para prevenir y erradicar con la delincuencia organizada y común que ha dañado al estado en los últimos ocho años.

Como lo adelantó Intolerancia Diario, Barbosa Huerta enviará al Poder Legislativo un paquete de siete iniciativas constitucionales y leyes secundarias, por lo que este miércoles durante el foro denominado "Seguridad, Justicia y Reforma de Estado", reiteró que el objetivo es fortalecer a las instituciones y que los Poderes Judiciales y Legislativo recuperen la dignidad, la que perdieron en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Dijo que no es posible que exsíndicos municipales o exlíderes de partidos políticos, como el caso de Héctor Sánchez Sánchez o Benito Cruz Bermúdez, incluso que titulares del Sistema Estatal Anticorrupción o del Instituto de Transparencia tengan vínculos con el Ejecutivo, pues eso merma la calidad en la atención ciudadana.

Previo al foro de seguridad, el candidato a gobernador, quien busca el voto de los ciudadanos rumbo al 2 de junio, sostuvo un desayuno con la comunidad libanesa, el que organizó el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Juan Pablo Kuri Carballo, grupo ante el cual hizo el compromiso de fortalecer la seguridad en el estado y el turismo, así como las inversiones.

Además, sostuvo un encuentro con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, ante quienes aseguró que su gobierno impulsará más presupuesto para el campo, pues la mayor pobreza que se enfrenta en el estado es en este sector, del que viven muchas familias.

Dijo que el raquítico presupuesto para el campo no puede continuar en su gobierno, por lo que en cada ejercicio fiscal revisará el Paquete Económico para incrementar el dinero en este rubro.

Salvo el titular de la SSPE, el resto del gabinete será poblano

Miguel Barbosa no descartó que el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sea un militar retirado, incluso sea recomendado por el jefe de la Guardia Nacional o por el mismo presidente de la República, pero eso sí, advirtió que será un experto en temas de seguridad para así erradicar la alta incidencia delictiva que se vive en el estado.

"Yo creo que puede no ser poblano para que nadie lo señalé de que tenga vínculos en Puebla, eso es por lo que a mí me preocuparía que sea un poblano. Que no sea poblano, para que nadie lo señale por tener vínculo con alguien incorrecto. Hoy pienso como candidato, no como gobernador, será a partir del 3 de junio", señaló el candidato de Morena, PT y PVEM.

En el pasado, los funcionarios de primer nivel se involucraron con bandas de la delincuencia organizada, como Facundo Rosas Rosas, exsecretario de seguridad en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, a quien se le iniciaron investigaciones por sus vínculos con bandas dedicadas al robo de hidrocarburos,

En este orden, el candidato morenista dijo que el tema debe ser abordado con responsabilidad, y así como él solicitará la recomendación del Gobierno Federal para nombrar el titular de la SSPE, sin violentar la autonomía de los Ayuntamientos, los nombramientos de los titulares de los secretarios de seguridad pública en los 217 municipios deben ser consultados con el estado, pero esto se realizará de una forma legal, es decir, por medio de las reformas en las que el congreso se enfocará a partir de junio y julio.

Se lanza contra nombramientos de magistrados

Por otra parte, el candidato se lanzó en contra de los nombramientos de magistrados y de titulares organismos que por ley son autónomos, pues dijo que no es posible que se den por la cercanía con grupos en el poder o por parentesco.

"El caso del poder judicial se debe a los mecanismos por los cuales se pueden integrar los cargos de dicho poder judicial (...) los ex síndicos municipales, los ex presidentes de los partidos políticos y así en una definición desde la gubernatura o desde los factores de poder se va integrando el Tribunal Superior de Justicia y con eso se va deteriorando la calidad en las funciones que se ejercen", dijo.

Y continúo que, si bien el marco jurídico estatal se homologó con el federal, "lo que no se reunía era la condición humana, las instituciones que componen el Sistema Estatal Anticorrupción, todas entregadas a incondicionales e los hombres del poder, o familiares o subalternos o empleados, a incondicionales en general, también en el caso de la transparencia, cómo va a funcionar el Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema de Transparencia, cómo va a funcionar. Hay que meter en la Constitución condiciones para que los órganos del estado, que pasen distinta a la elección popular puedan tener garantía de independencia de independencia y autonomía", refirió.

Dijo que su gabinete será conformado por ciudadanos poblanos, pues aquí en Puebla hay talento, pero además conocen las necesidades de los ciudadanos, por lo que no es posible que traiga a gente extraña al estado que desconozca estos puntos fundamentales.

Conservará

Por otra parte, Barbosa Huerta no dudó que los votos de los mexicanos quienes radican en el extranjero lo favorecerán, pues dijo que grupos de poblanos le han expresado su apoyo, incluso por medio de redes sociales ha recibido videos de reuniones que llevan a cabo, principalmente en Estados Unidos, desde donde lo respaldan.

"A los paisanos siempre las he hecho, que estén seguros de que las familias van a estar bien acá en el estado y que junto con el gobierno federal trabajaremos para crear condiciones y que vean la posibilidad de regresar a su país en condiciones favorables para poder vivir de su trabajo, pero aquí en México ", dijo.

Los sitios denominados "Mi Casa es Puebla" y en los que tuvo injerencia Rafael Moreno Valle, los mantendrá el candidato a gobernador, si el voto lo favorece el 2 de junio, pero advirtió que siempre y cuando se respete la libertad y el respeto a los derechos humanos.