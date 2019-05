INE da entrada a queja de Morena; investigan propaganda de Enrique Cárdenas por ‘Juego de Tronos’

Morenistas denunciaron que desde redes oficiales del gobierno de Zapopan Jalisco, se han realizado publicaciones de campaña, a través del financiamiento con recursos públicos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya dio entrada a la denuncia que interpuso el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra de la propaganda electoral que desde Zapopan se impulsa a favor del candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó investigar la propaganda que impulsó el mismo aspirante y que se relaciona con la serie "Juego de Tronos".

El primer punto se relaciona al caso en el que, por medio de la red social de Facebook, se convocará a un evento proselitista a favor del exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pues la empresa Indatcom, la que lleva supuestamente las redes sociales de ese gobierno municipal, llamó a los ciudadanos asistir al evento del candidato del PAN, PRD y MC.

De acuerdo con expediente con número CG/63/2019, Morena promovió la denuncia que menciona "que desde la cuenta oficial de la red social de Facebook del Gobierno de Zapopan Jalisco, se han realizado publicaciones relativas a la campaña del candidato Enrique Cárdenas Sánchez, lo que a decir del quejoso, dicha actuación de los servidores públicos consiste en financiamiento con recursos públicos de propaganda y guerra sucia en contra de Miguel Barbosa, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda", se menciona en el expediente.

Si bien el expediente señala que la convocatoria salió del gobierno municipal de Zapopan, la denuncia va en contra del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues desde hace varias semanas el equipo jurídico de la campaña "Juntos Haremos Historia en Puebla", denunció que se desviaron 200 millones de pesos para el pago de tres empresas consultoras para hacerle guerra sucia.

TEPJF ordena que INE investigue propaganda de "Juego de Tronos"

El TEPJF ordenó a la Junta local del INE que investigue la propaganda difundida con contenido comercial de la serie "Juego de Tronos" que se difunde en HBO, la que utilizó el candidato Enrique Cárdenas Sánchez, impulsado por el PAN, PRD y MC.

De acuerdo a los magistrados electorales federales, la Junta Loca no debió desechar la queja previamente interpuesta por Morena, ya que se limitó a señalar que podía contravenir normas en materia de derechos de autor, propiedad industrial e intelectual, además omitió tomar en consideración que la queja se interpuso ante la posibilidad de una infracción en materia de difusión de propaganda electoral que vulnera el principio de equidad en la contienda.

En la sesión pública realizada este miércoles, se consideró que la autoridad analizó de forma preliminar e imparcial los hechos expuestos, además no podía desechar la queja argumentando que la conducta denunciada no es violatoria del principio de equidad, por lo que se ordenó a la Junta local del INE que de no advertir alguna causal de improcedencia a la brevedad admita la queja, además en su momento determine las medidas cautelares solicitadas.

La queja forma parte de las más de 100 impulsadas en este proceso electoral extraordinario en Puebla, números en los cuales se considera a Morena como promotor de estas denuncias, por lo que ahora consejeros electorales tendrán que analizar detalladamente esta orden del TEPJF.

Cabe señalar que la propaganda electoral de Enrique Cárdenas Sánchez se hace alusión a la serie "Juego de Tronos", en la que se asume como triunfador de la historia y quien ganará la batalla.

La propaganda fue publicitada por el mismo candidato por medio de sus redes sociales, incluso atribuyó al ingenio de los jóvenes universitarios, quienes le apoyan en su campaña electoral, para conseguir el Poder Ejecutivo de Puebla.