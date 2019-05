Morenovallismo se extinguió en un mes, afirma Miguel Barbosa Huerta

Refirió que su gabinete será integrado por los mejores perfiles.

Con la tragedia ocurrida el 24 de diciembre, en la que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador, Rafael Moreno Valle Rosas, solo bastó un mes para que el grupo político morenovallista se extinguiera, aseguró el candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, agregó que hoy varios de ellos se han acercado a él para manifestarle su apoyo; sin embargo, rechazó que los pretenda integrar a su gabinete.

El candidato a gobernador aseguró que la extinción del morenovallismo se observó con los desacuerdos que hubo para impulsar una propuesta para el gobernador interino, además varios militantes de Acción Nacional abandonaron a este partido, mientras que el resto de personas cercanas a los ex gobernadores buscaron refugio en otros lados.

"Del 25 de diciembre al 21 de enero, no pudieron construir un acuerdo entre ellos para proponer a un interno se desmoronaron, se disolvieron y ve a la fecha cómo están y los panistas de a de veras se les acababa el valor para enfrentar la realidad, ya se aviejaron que le den paso a los nuevos pianistas. Habrá nuevos panistas, siempre hay nuevos panistas conservadores en todas las edades, que les den paso, ya los mismos de siempre ya están muy cascados", señaló.

En este contexto, el candidato a gobernador reconoció que varios miembros del grupo encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas lo han buscado, pero descartó que les abra espacios en el gobierno, afirmó que "la política es de libertades, pero para estar en mi gobierno ‘nanais paloma’, esto va a ser nuevo, completamente nuevo", dijo.

Mientras que a los morenovallistas, el candidato a gobernador les cierra la puerta, dijo que los priistas quienes se han sumado a su equipo de trabajo, es porque quieren un cambio en el estado, después de la persecución y represión que se vivió en los últimos ocho años.

Descartó que a este grupo político de priistas les haya ofrecido cargos en él gobierno del estado, después de que gane la elección del 2 de junio, pues se ve como el siguiente gobernador de Puebla.

"Que hagan política pero no vinieron a buscar gobierno, con ninguno he hecho compromisos de gobierno, con nadie, descarten que yo tenga comprometido algún espacio En el gabinete, descártenlo, no tengo comprometido nada, no descartó a nadie, pero yo no tengo comprometido a nadie de los que vinieron a sumarse conmigo para darles algunas secretarías", señaló.

Buscará mejores perfiles para su gobierno

En este orden, el candidato a gobernador de Morena, PT y PVEM, refirió que su gabinete será integrado por los mejores perfiles y reiteró que se pondrá especial atención en el siguiente secretario de seguridad pública, quien debe ser foráneo, a propuesta de las fuerzas federales y que no esté vinculado con ninguna organización delictiva.



"No lo sé quiero decirte que no lo sé porque será un proceso de diálogo con todos los sectores de la sociedad, para integrar el mejor gabinete, pero créanme que tengo una visión de que sea un gabinete ciudadano, un gabinete con identidad, un gabinete donde prevalezca el prestigio, los principios, estoy muy prometido con eso", señaló.

En el caso del titular de la Fiscalía General del Estado, aseguró que debe ser un poblano, pues en el estado hay perfiles con gran capacidad para ocupar este cargo, pero además esta institución debe transformarse.

Guerra sucia no me perjudica

Por otra parte, el candidato a gobernador anunció que presentará nuevas denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a los spots lanzados por Acción Nacional, en los que se recicla la campaña negra en su contra.

"Es un spot del año pasado, seguramente en la impugnación que promoveré contra eso bajaran esa pauta, es el dude que de la guerra sucia, el señor Enrique Cárdenas, es quien solamente hace campaña desde México y guerra sucia, así que no me meteré e atención ese tipo de cosas. Son los mismos consultores, más los agregados de Jalisco, pero están usando el mismo spots voy a presentar la impugnación correspondiente pero no pasa nada", dijo.

Aseguró que a pesar de esta campaña negra que se emprende en su contra, él no bajará en las preferencias electorales, actualmente, dijo tiene 30 puntos arriba y el día de la jornada electoral arrasará en las urnas.

Jóvenes estarán incluidos en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta

En reuniones que realizó este jueves con universitarios, el candidato Miguel Barbosa Huerta, dijo que su gobierno otorgará el 20 por ciento de espacios para los jóvenes, pero además se comprometió a tratarlos con igualdad.

En primer punto se reunió con universitarios de escuelas que conforman la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS), después con miembros de la Anáhuac y al final con miembros de mesas directivas de académicas.

Ante estudiantes de universidades miembros de la AUIEMSS, les dijo que no deben sentirse con menos oportunidades que jóvenes quienes egresan de escuelas que conforman el Consorcio Universitario, pues en su gobierno hay espacio para todos.