Miguel Barbosa promete eficientar modelo de justicia y erradicar el ‘amiguismo’

Ante alumnos de la Universidad Anáhuac, el aspirante prometió equilibrar programas educativos para evitar diferencias en niveles de calidad, además, impulsará el empleo.

Además de eficientar el modelo de justicia estatal, proponer a la LX Legislatura modificar la estructura del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para evitar una rendición al gobernador en turno, garantizar la libertad de expresión, trabajar con los 217 alcaldes del estado para consolidar profesionalización policiaca, erradicar la política del amiguismo para evitar cotos de poder en sectores de la impartición de justicia y empresariales, prometió el candidato de “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, a los alumnos de la Universidad Anáhuac, a quienes aseguró equilibrar programas educativos para evitar esas grandes diferencias en niveles de calidad entre universidades pujantes, la pública y las incorporadas.

Explicó que la transparencia en los tres niveles de gobierno de Puebla funciona a medias por la falta de visión de los exgobernadores, quienes prefirieron someter al consejo a través su gente de confianza para evitar un desarrollo nítido.

Bajo ese contexto, aseguró al rector de la Anáhuac, José Mata Temoltzin, proponer a los diputados el cambio sustancial del órgano en su columna vertebral para darle toda la fuerza con representantes de los ciudadanos, no de los grupos que siempre han sido privilegiados por los exgobernantes.

Barbosa huerta en ese marco, puntualizó que el sistema anticorrupción no funciona porque los familiares y amigos del gobernante en turno tienen puestos básicos en el organismo generado supuestamente para eficientar el accionar de la administración pública.

Ejemplificó que el gobierno de Enrique Peña Nieto acentuó la cultura de la corrupción y en Puebla la clase política se convirtió en millonaria sin precedentes “trabajando” en puestos esenciales del gobierno estatal y municipal.

Además insistió que en el gobierno que seguramente encabezará a partir de la conclusión de la jornada el del 2 de junio, la libertad de expresión estará garantizada para evitar la tiranía ocurrida en Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

“En el pasado en Puebla no existió la libertad, la crítica debe ser un elemento común para mejorar el trabajo de gobierno”, subrayó.

Durante su estancia en la Anáhuac en donde “ya me senté de amigos”, el abanderado de la coalición Morena-PT-Verde Ecologista, lamentó que el sistema de impartición de justicia en Puebla no funcione porque el recurso, aseguró, se lo embolsaron Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas.

“No es posible que quien fue el síndico; ahora sea el presidente del tribunal de justicia y, así en todos los niveles de la administración estatal”.

Barbosa refrenda que la inseguridad es la principal demanda de la sociedad, derivada en Puebla de la pobreza.

#EnHilo 👉🏻El huachicoleo al contraerse ha provocado que esas bandas se pasarán al lado del narcotráfico para generar más miedo a la población, pero profesionalizando a los cuerpos policíacos se contraerán niveles de inseguridad: @MBarbosaMX



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/blldSRrObd — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 9 de mayo de 2019

Consideró que el huachicoleo, al contraerse, ha provocado que esas bandas se pasen al lado del narcotráfico que ya existía, generando más miedo a la población, pero indicó que la profesionalizando de los cuerpos policíacos mejorará el panorama.

Dinamizar economía sin privilegios a grupos de poder

Además, Barbosa Huerta refrendó dinamizar la economía estatal a través de condiciones para anclar nuevas inversiones de capitales internacionales, favorecerá el desarrollo del sector industrial de energías limpias, pero nunca a favor de impulsar el fracking y proyectos de muerte, prometió el candidato de “Juntos Haremos Historia”.

Pidió estar tranquilos porque siempre estará a favor de las leyes constitucionales, derechos humanos y respetará la decisión de todas las mujeres a quienes creará la secretaría de igualdad de género.

“Vamos a apoyar la llegada de las grandes empresas, pero no les vamos a regalar a los municipios. No vamos a regalarles el impuesto predial, los usos de suelos; vamos a apoyar a los inversionistas grandes, pero abiertos a la ciudadanía, nunca con prácticas ligadas a la corrupción”.

Insistió su compromiso con jóvenes entre 19 y 29 años de impulsar el empleo porque están preparados para enfrentar responsabilidades.

“Impulsaré la seguridad pública para que haya más productividad quiénes tienen que contratar a jóvenes, los empresarios. No se confundan, no es el gobierno, son los empresarios; los jóvenes no son el futuro, son el presente, ustedes hagan valer el presente”.

Trabajará en seguridad con Claudia Rivera

En entrevista previa, destacó que trabajará con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco en seguridad pública por la grave situación que se vive en el principal municipio del estado.

Priorizó que en Puebla no todo es la zona comercial Angelópolis, a donde varios jóvenes van a divertirse, por ese gran rezago social, impulsará el desarrollo del sector primario y la industria para detonar la economía y la igualdad.

Subrayó que impulsará el cuidado del medio ambiente en el estado y no permitirá el desarrollo de los llamados proyectos de muerte en ninguna parte del territorio de los 217 municipios.

“No creo en el fracking; no creo en los proyectos de muerte, yo creo que la felicidad es un equilibrio entre la vida y la naturaleza; así siempre lo he creído y así lo he planteado; por eso, hay que apoyar mucho al hermoso territorio poblano y a proteger la belleza de la fortaleza natural que tenemos, las energías renovables son la única forma que debemos impulsar”.

Reiteró que en los comicios del domingo 2 de junio arrasará por sumar 30 y 35 puntos de ventaja sobre sus competidores (Enrique Cárdenas Sánchez y Alberto Jiménez Merino).