Mamás caen de tarima en pleno festejo de 10 de mayo

Se encontraban bailando durante el festival escolar.

En una celebración del 10 de mayo, madres y alumnos tenían que participar en una dinámica en la que debían bailar al compás de la música, pero, al detenerse esta debían correr a encontrar una pareja para no quedarse sola.

Todo iba bien, hasta que al momento de correr a buscar pareja, las mamás no se dieron cuenta que la tarima se les acabó.

Al no poder medir la distancia, varias personas terminaron en el piso, de inmediato, alumnos que observaban la escena corrieron al auxilio de estas.

El video desató cientos de burlas, sin embargo; una de las mujeres que resultó afectada escribió en un comentario de Facebook:

“Gracias a todos por sus comentarios respectivos a la obesidad.. Yo fui la gorda de doble pechuga que se cayó. Les cuento la segunda parte.. Me rompí 4 costillas, mi obesidad no logró salvarme de eso. La mayoría de los hombres y mujeres que aquí en los comentarios respectivos y negativos escriben.. Creo no nunca, tuvieron un festival con sus madres o las madres con sus hijos… Pero en fin también yo me hubiese reído por la tragedia de otros.. Pero hoy soy victima de este hecho.. Grave.. Bello día felicidades a las que son madres y a los que son padres solteros de igual modo bye”.