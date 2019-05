Sin festejo del 10 de mayo para madres de desaparecidos en Puebla

Reiteraron que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, debe intervenir y ordenar a la FGE a que apresure los trabajos y dar con sus familiares.

Nadia Guadalupe González desapareció el 27 de octubre de 2017, salió a las 7 horas de su casa rumbo al bachillerato pero ya no regresó, desde entonces su mamá, Victoria Rosales Camacho no festeja el 10 de mayo, asegura que incansablemente continuará la búsqueda de su hija por sus propios medios, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) hace un trabajo ineficiente y no tiene protocolos para proceder en caso de personas desaparecidas.

A pesar de que tiene un año 7 meses que desapareció, fue en noviembre del año pasado cuando autoridades de la FGE iniciaron una carpeta de investigación, pero no han procedido a su búsqueda, como éste hay decenas de historias de madres quienes buscan a sus hijos o hijas desaparecidas, otras claman justicia porque fueron víctimas de feminicidios por este motivo salieron a las calles a marchar este 10 de mayo, fecha en la que afirman no tener nada que festejar.

"Nosotros, a parte de esta marcha, como familiares de los desaparecidos, pedimos que las autoridades resuelvan los casos o que le den seguimiento a las carpetas, puesto que hay bastantes carpetas que están detenidas, por ejemplo, la mía desde hace un año no han avanzado en el caso de la desaparición de mi hija, mi hija ya hizo un año 7 meses y hasta la fecha no sé nada de ella", dijo Victoria Rosales, madre de Nadia Guadalupe.

Este viernes, integrantes del Colectivo "Voz de los Desaparecidos en Puebla" marcharon por las principales calles de la capital, exigieron que la FGE atienda sus demandas y agilicen la búsqueda de las personas desaparecidas.

A esta marcha, no sólo madres de las víctimas, tías y hermanas de las y los desaparecidos se sumaron a esta marcha provenientes de Esperanza, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca y San Pedro Cholula, para exigir a las autoridades estatales y federales un alto a la violencia, así como protocolos para la atención de levantamiento de denuncias y búsqueda de las personas, pues esto hecho ha provocado que las familias y especialmente las madres de desaparecidos no tengan paz y tranquilidad.

José María Serrano Posadas es otra historia de desaparición, salió de su domicilio en Puebla el pasado 2 de abril de 2008, en búsqueda de trabajo, pero su familia ya no regresó, su hermana lo busca incansablemente.

"Soy Susana Serrano y busco a mi hermano José María Serrano Posadas. Él salió de la casa dijo que iba a buscar trabajo que regresaba y ya no volvimos a saber de él. No nos dijo a donde. Al principio no quisieron tomar la denuncia y no lo buscaron, hasta apenas en octubre me tomaron la denuncia y no hay avances, es muy lento el proceso", refirió.

Por su parte, el joven Michel Jiménez Toxtle se encontraba trabajando en San Pedro Cholula tuvo comunicación con su familia, incluso les comentó que saldría de su trabajo para hacer una recarga de saldo a su celular, pero ya no regresó.

"Busco a mi sobrino Michel Jiménez Toxtle, él desapareció el 18 de febrero de 2016, salió de su trabajo, pidió permiso que se iba a dirigir a San Pedro Cholula y ya no supimos de él, nosotros fuimos al MP que pertenece a San Andrés Cholula y allá no nos quisieron levantar la demanda luego sino que se alzó hasta el 24 de febrero. Hay muchas cosas que no se hacen desde su inicio, que la gente que está ahí que sepa orientarnos, que sepa dirigirnos, siempre hacen investigación de escritorio, pero realmente no hemos sabido nada de él", comentó Griselda Toxtle Guevara.

10 de mayo sin festejos

Mientras que desde temprana hora los restaurantes, florerías y tiendas de regalos se abarrotaron porque las y los poblanos festejaban y compraban obsequios a sus madres, hubo mujeres y hombres quienes marcharon por la capital para exigir que la Fiscalía General del Estado agilice las investigaciones respecto a las carpetas existentes por personas desaparecidas.

Hartos de la violencia exigieron más seguridad en el estado, pero además exigieron protección a las mujeres quienes han sido víctima violentadas hasta ser víctimas de feminicidios.

No es la primera vez que se han manifestado familiares de personas desaparecidas, por lo que reiteraron que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, debe intervenir y ordenar a la FGE a que apresure los trabajos y dar con sus familiares.