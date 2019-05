Autoridad y sociedad estuvieron distanciados por gobiernos autoritarios: Miguel Barbosa

En Tlahuapan, el candidato a gobernador se pronunció por la reconciliación en el estado, dijo que trabajará para regresar la paz y seguridad en esta demarcación.

Se necesita reconciliación entre la sociedad y la autoridad para desaparecer la distancia y desconfianza provocada por gobiernos autoritarios, se pronunció el candidato impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, en Tlahuapan.

Devolver la paz y seguridad en Tlahuapan, fue el compromiso hecho por el candidato a gobernador impulsado por Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que la seguridad es responsabilidad que debe asumir el gobierno del estado, pero se debe privilegiar la coordinación con los gobiernos federal y municipales.

De gira por Tlahuapan, municipio marcado por la delincuencia organizada dedicada al robo de combustible, el candidato refirió que el campo, el turismo ecológico y el fomento a los proyectos productivos serán impulsados por su gobierno en esta zona, con el objetivo de recuperar la seguridad que se requiere.

"Recomponer las relaciones sociales a todos los niveles es fundamental, recomponer el tejido social a todos los niveles es fundamental, acá en Tlahuapan tenemos que devolverles la paz y la seguridad que están alteradas, tenemos que hacer que toda la gente vuelva a ocuparse de actividades lícitas, de actividades productivas, tenemos que hacer que quien haya violado la ley tome otro rumbo y salga de acá, no les vamos a permitir que Tlahuapan sea el aliento de mafias y de horrorizaciones criminales, que lo escuchen", dijo.

Señaló que la seguridad pública es una responsabilidad de estado, en sus tres niveles de gobierno, por lo que esta tierra merece vivir en paz "en orden, ese es mi compromiso devolverles la seguridad, no vamos a permitir actividades ilícitas y no vamos a permitir que sea el refugio, el aliento de bandas criminales, por acá no va haber más robo de combustibles, por acá no va haber secuestros, asesinatos, extorsiones".

El candidato a gobernador pidió el voto de las y los ciudadanos, rumbo al 2 de junio, a cambio prometió que en esta demarcación se fomentará el apoyo a proyectos productivos, al campo y se invertirá para fomentar el turismo, pues esta zona región está marcada por su riqueza ecológica.

"El campo, turismo ecológico, actividades productivas deberá ser la de ustedes, con el apoyo de la federación, con inversión estatal, inversión privada, con la iniciativa de cada uno de ustedes, lo primero que hay que asegurarles es seguridad, después apoyo a sus actividades económicas, apoyo al campo, comercio, pero para esto que necesitamos, un gobierno honesto, un gobierno honrado, basado en principios, austeridad, honradez, trasparencia, igualdad y búsqueda de la felicidad", refirió.

Barbosa, quien más ha promovido el voto

El candidato de Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha realizado 130 actos de campaña y se ha reunido con más de 300 mil personas de todas las regiones del estado, a quienes les ha pedido el voto rumbo al día de la jornada electoral extraordinaria.

La campaña, dijo, ha despertado para la sociedad poblana el interés por esta coyuntura electoral y por escuchar, así como analizar el proyecto que encabeza, pues es el que, afirmó, provocará la gran transformación y el cambio que el estado reclaman.

"Hemos recorrido casi todo el estado, nos hemos reunido con miles de personas, más de 300 mil personas se han reunido con nosotros en plazas públicas, llevamos ya más de 130 actos de campaña, vamos con mucha fuerza, a nuestros adversarios los tenemos noqueados, hemos sido acompañados por mujeres y hombres de todos los partidos políticos", refirió.

En este 10 de mayo, Día de las Madres, el candidato reconoció a las mujeres ante quienes dijo que su gobierno creará las condiciones necesarias para que vivan con tranquilidad.

"Ser madres o quienes no pudieron ser madres, finalmente es una decisión, tener un hijo o no tenerlo por eso es que en este día lo veo como un día para la mujer, es el día en que todos tenemos que tener pensamientos de una devoción especial a quien nos dio la vida a nuestras hijas y amigas, a quien nos rodea, a todas quienes son parte y han construido el pasado, el presente y serán las responsables del futuro", dijo.

Este sábado, el candidato a gobernador continuará su recorrido por el estado, dijo que en esta recta final de campaña los ciudadanos le han demostrado su apoyo y no tiene duda de que el 2 de junio ganará la elección con el apoyo de todas y todos los poblanos.