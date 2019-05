Después del éxito del videojuego para dispositivos móviles, Pokémon Go, y a raíz del estreno de la película Detective Pikachu, la agencia investigadora de mercado Neomarket se dio a la tarea de realizar un estudio para estimar el costo de los pokemones, bajo el supuesto de poder producirlos en masa, como si se tratara de un producto de laboratorio.

