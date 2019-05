Propone Enrique Cárdenas Sánchez construir 4 líneas de RUTA

El candidato del PAN, PRD y MC presentó su proyecto de movilidad y propuso que 80 por ciento de los recursos del Fondo Metropolitano se destinen a movilidad urbana.

El candidato a gobernador impulsado por el PAN, PRD y MC; Enrique Cárdenas Sánchez propuso la construcción de cuatro nuevas líneas de transporte y con esto brindar un mejor servicio a los ciudadanos, pero señaló que el gobierno del estado se debe volver socio de la empresa Autobuses de Oriente (ADO), firma que tiene actualmente el permiso; además, señaló que su gobierno impulsará 250 kilómetros de ciclovías.

Al presentar su plan de movilidad este domingo, el candidato a gobernador, refirió que el tiempo de traslado de los ciudadanos a los centros de trabajo o escuelas debe reducirse, pero además las unidades deben contar con cámaras de vigilancia y planes de seguridad, para evitar incidentes.

"Es una reestructuración completa, ahorita como esta es que el gobierno hace algo y luego da una concesión para que los privados exploten esa concesión, lo que queremos es hacer un servicio público donde los concesionarios se vuelvan socios del gobierno de un órgano que permita eficiente las líneas, evitar el problema de camión operador, asegurarnos que los vehículos tengan cámaras y estén conectadas", dijo el candidato a gobernador, al tiempo de señalar que habrá gratuidad a los usuarios quienes estén al corriente con su pago de predial.

En el caso de ganar la elección el próximo 2 de junio, el candidato también se comprometió a revisar la tarifa del transporte público, pues ésta debe ir en función de un buen servicio a los usuarios, incluso hasta de do pesos, siempre y cuando la atención sea eficiente y haya unidades seguras, sin asaltos.

Acompañado por la senadora Xóchitl Gálvez, el diputado local, Oswaldo Jiménez, el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, el abanderado presentó su plan de movilidad, en donde también refirió que el 80 por ciento de los recursos del Fondo Metropolitano serán destinados a movilidad urbana.

Ciclovías impulsadas por Rafael Moreno Valle fueron costosas y poco funcionales

Enrique Cárdenas Sánchez, aseguró que las ciclovías impulsadas en el gobierno de Rafael Moreno Valle fueron muy costosas y poco funcionales, por lo que él va por una reestructuración de estos espacios, incluso su propuesta es construir 250 kilómetros pero a ras de tierra no ciclovías elevadas.

"Lo que tenemos que hacer con esas ciclopistas porque fueron muy costosas y poco funcionales, vamos aprovecharlas porque al final es una infraestructura que está ahí, pero tenemos que adaptarlas para que verdaderamente funciones y funcionen bien, que sean seguras, aprovecharlas, respecto", refirió el abanderado de las causas panistas, perredistas y ciudadanas.

El plan que este domingo propuso se trata de un proyecto integral, que beneficiará a los poblanos, por lo que también se contempla analizar un aumento a la tarifa del transporte público, pero esta debe estar debidamente justificada.

Exige Enrique Cárdenas que INE obligue a televisoras a transmitir debate

Por otra parte, el candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que ordene a las televisoras locales y regionales la transmisión del debate del próximo 19 de mayo, y es que acusó que los 9.3 millones de pesos que se gastarán para este evento son para producción y no para difusión.

"No quieren pagar para tener el debate transmitido por otras televisoras, hay lugares donde no llega la televisora estatal y creo que es de interés público y no se va transmitir. El INE lo organiza, y el INE debe pedir que las televisoras lo tomen porqué las televisoras no lo están tomando por la misma razón por la cual está la inequidad en los medios", señaló.

A pesar de que el pasado 4 de marzo, el INE aprobó los lineamientos para la organización del debate que se realizará el 19 de mayo en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el candidato desconoció este documento y afirmó que se está restringiendo la difusión.

"El INE en lugar de gastar tanto en producción debería ponerle dinero a la transmisión, de qué sirve producir si no se retransmite. Le estamos pidiendo al INE que le meta el dinero necesario a la transmisión, no solo a la producción, pero lo que si le toca al estado es lo que no hizo el jueves, es del interés público, una televisora pública, dicen que porque no se solicitó, por favor, esa es su misión esa es la misión de la televisora", dijo el candidato.

El INE invitó a televisoras como Telemundo y Univisión, así como a las televisoras locales y medios de comunicación para que transmitan el debate, que además será difundido por medio de redes sociales, pero el candidato a gobernador desmintió tales invitaciones y afirmó que medios regionales no podrán transmitir este evento.