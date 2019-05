Miguel Barbosa hará limpia en el Gobierno; firmará todos los nombramientos

El candidato impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia", aseguró que Cárdenas "está en el piso", pues no ha subido en la preferencia electoral desde que arrancó la campaña.

El candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que hará limpia en el Poder Ejecutivo, además, señaló que él mismo firmará los nombramientos desde el nivel más alto hasta el más bajo, pues las y los servidores públicos deben contar con requisitos como honestidad, conocimiento y experiencia.

Este domingo, realizó eventos de campaña en Tlapanala, Huaquechula y Tepeojuma, desde donde convocó a los ciudadanos a que el próximo 2 de junio le otorguen su voto, en los actos proselitistas estuvo acompañado de Javier López Zavala, militante del PRI, así como por Gerardo Islas Maldonado, diputado local del Partido Nueva Alianza y quien perteneció al grupo morenovallista.

Sin embargo, Barbosa Huerta aclaró que no hay promesas de cargos públicos a morenovallistas quienes hoy se han sumado a su campaña, aunque refirió que hará una valoración de los perfiles, pues consideró que no todos son deshonestos.

"Yo firmaré todos los nombramientos, desde el grande hasta el chiquito para limpiar todo el escenario, las personas honestas se quedan los demás no. No estarán (morenovallistas) salvo que sean gente honesta, ellos qué culpa tienen de haber trabajado en ese tiempo, hay gente honesta del tiempo de Moreno Valle que no están vinculadas a las trapacerías que ocurrieron en ese momento", señaló.

Refirió que la forma de gobernar en el estado ha sido un modelo de negocios, pues quienes han ocupado el poder sólo buscan enriquecerse, por lo que eso se acabará en el gobierno que pretende encabezar, pues dijo que se debe erradicar la pobreza, ya que el estado es la cuarta entidad más marginada en el país.

El aspirante al gobierno de Puebla dijo que parte de su estrategia será poner al frente a hombres y mujeres quienes tengan la capacidad y la vocación del servicio público, así que reiteró que “no más recomendados” en su administración.

"Limpiar de toda esa burocracia que se ha acumulado a lo largo de los años y que está cobijada entre los hombres y mujeres del poder, no más, no más recomendados, ya llegó en este gobierno tal personaje que es el que representa tales intereses hay que acercarnos a él porque representa los negocios, eso se acabó", reiteró.

#QuieroGobernarPuebla 🗳️ || En Tlapanala, @MBarbosaMX asegura la importancia de implementar un plan de desarrollo para el campo en todo su ciclo productivo con créditos y apoyo técnico.



Vía: @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/DkOxBIpe7G — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 12 de mayo de 2019

Enrique Cárdenas "en el piso"

Por otra parte, Miguel Barbosa afirmó que el abanderado del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, esta tirado "en el piso", pues no ha logrado subir en las encuestas y en la preferencia electoral desde que arrancó la campaña.

Ante las acusaciones de iniquidad en medios de comunicación y de un supuesto boicot para no transmitir el debate entre candidatos al gobierno de Puebla, Barbosa Huerta refirió que el candidato no se tira al piso, sino que está tirado en el piso, pues no consigue levantar entre el electorado.

Dijo que este lunes su representante partidista estará presente en el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde se realizará el sorteo de participación para el debate, por lo que puntualizó que él levará a las y los poblanos sus propuestas de trabajo para encabezar el siguiente gobierno estatal.

Revisará vías de evacuación por posible emergencia volcánica

Ya en Huaquechula, el candidato Miguel Barbosa señaló que su gobierno pondrá especial atención en las rutas de evacuación en los municipios en los que se ubica el volcán Popocatépetl, pues refirió que se deben tomar precauciones ante posibles emergencias.

"No quiero pensar el tamaño de la tragedia en caso de una explosión volcánica, tragedia incalculable y por ello serán revisadas y rehabilitadas", dijo, al tiempo de puntualizar que desde que asuma la administración estatal pondrá a su equipo de trabajo a trabajar en el tema.

Además, refirió que en las demarcaciones que fueron dañadas por el sismo en 2017 serán atendidas, pues el gobierno federal ha implementado programas para apoyar a la gente, especialmente de escasos recursos y el estatal colaborará con estas acciones.

"De hecho en el programa de gobierno de Andrés Manuel está la rehabilitación de zonas afectadas por el sismo en Puebla, es que hay que hacer eficiente todo lo que está en programas federales que ya cuando es anunciado ya tiene una previsión presupuestal, hay que ser eficiente todo eso", refirió.

Este lunes, el candidato a gobernador participará en un encuentro con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y señaló que tendrá propuestas y temas interesantes que plantear en esta reunión.