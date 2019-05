Exige Morena que Enrique Cárdenas explique su vínculo con Rafael Valencia, ligado al huachicol

Mario Bracamonte, justificó las adhesiones de Alejandro Martínez Fuentes, primo de Antonio Martínez Castillo, alias "El Toñin", así como el alcalde de Los Reyes de Juárez, Manuel Herrera Ponce.

La dirigencia de Morena exigió una explicación al candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, por su vínculo con Rafael Valencia Ávila, ex alcalde de Venustiano Carranza quien presuntamente está ligado al robo de hidrocarburos, con esta situación, el delegado morenista, Mario Bracamonte González, dijo que el candidato evidencia su falta de ética y moral que tanto ha presumido.

El año pasado la esposa del ex alcalde, Ilse Lucía Bernabé, fue detenida por su presunta responsabilidad en el robo de hidrocarburos, mientras que al momento de su detención se encontraron varios litros de combustible, presuntamente robado, tema en el que supuestamente está involucrado el ex edil.

La familia de los Valencia, fueron afiliados al PRI, pero en el gobierno de Rafael Moreno Valle y en pleno proceso electoral renunciaron para apoyar los proyectos políticos del ex gobernador, por medio de su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora fallecida el pasado 24 de diciembre, pero en esta campaña trabajan de manera activa a favor de Cárdenas Sánchez.

Por otra parte, el delegado de Morena, Mario Bracamonte, justificó las adhesiones de Alejandro Martínez Fuentes, primo de Antonio Martínez Castillo, alias "El Toñin", así como el alcalde de Los Reyes de Juárez, Manuel Herrera Ponce, cuyos familiares están presuntamente vinculados al robo de hidrocarburos, pues dijo que directamente ellos no han sido imputados por algún delito.

Además, el líder morenista afirmó que a las filas de este partido político no se han incluido personajes relacionados al crimen organizado, pues en Morena son estrictos los procedimientos de adhesiones.

"Esta imputación es evidentísima, el señor se hace acompañar de este personaje y está claro, en cuándo a las otras personas que me menciona el asunto es que puede haber gente cuestionada pero también el grado de responsabilidad que se les haya dado. En el caso de nosotros, asumo que no es tal y nosotros no tenemos en nuestras filas, ni gente considerada delincuente, ni gente que tenga sentencias ejecutoriadas en las que se determine culpabilidad, no es el caso de estas personas porque existe un familiar, imputado, procesado y sentenciado",dijo.

Que Cárdenas Sánchez aclare su patrimonio

Por otra parte, el líder morenista, Mario Bracamonte González, exigió que el candidato en común de Enrique Cárdenas Sánchez debe aclarar, la propiedad a su nombre, es decir, el hotel "Quinta Luna", el que es un sitio histórico y que por este motivo se eleva su valor.

Así como ha exigido transparencia, el delegado de Morena le pidió que aclare sus bienes, pues los pudo haber obtenido de forma irregular, y es que explicó que fue apoyado por "Jorge Lankenau Rocha, pseudo banquero que resultó gran defraudador, que fue gente que quedó tras las rejas, pedimos una aclaración al candidato sobre este asunto. Tenemos todo el derecho de exigirle al candidato que justifique su moralidad, ética e involucramiento con personas no solamente de dudosa moralidad, muy cercanos con vínculos de carácter delictivo o involucrados con ellos", dijo en conferencia de prensa.

Duda Morena que Alberto Arriaga opere a favor de Cárdenas Sánchez

En otro tema, el líder de Morena, Mario Bracamonte González dudo que haya simulación por parte del presidente de San Pedro CHolula, Luis Alberto Arriaga en el apoyo al candidato Miguel Barbosa Huerta, pues dijo que públicamente ha manifestado su respaldo al candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla".

A pesar de que ha trascendido que el alcalde emanado de la coalición "Juntos Haremos Historia", cercano a José Juan Espinosa Torres está apoyando a Enrique Cárdenas Sánchez, el líder de Morena prefirió ser mesurado en el tema y no señalar, pues hasta donde tiene conocimiento él está incluido en el proyecto morenista.

Finalmente, aclaró que José Juan Espinosa Torres no pertenece a las filas de Morena, incluso es coordinador del PT en el Congreso del Estado y en el caso de que no apoye a Miguel Barbosa Huerta no será un tema extraño y tampoco afectará a este grupo político.