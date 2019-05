Registra Puebla inversión térmica, sin contar con estaciones de monitoreo ambiental

El Popocatépetl, el principal factor de contaminación que hay en Puebla.

El especialista en temas ambientales, Raciel Flores Quijano advirtió que en los últimos dos meses el Valle de Puebla ha sufrido de inversión térmica que se agudizó en las últimas horas, pero advirtió que de las cinco estaciones de monitoreo ambiental sólo funcionan tres en la capital del estado.

En rueda de prensa el director del Área de Química de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) Raciel Flores, acompañado del consultor ambiental, Manuel García, advirtieron que no se pueden tomar medidas como las que se aplican en la ciudad de México mientras se carezcan de datos precisos de los niveles de contaminación que hay en la región.

Comentó que los niveles de contaminación se incrementaron considerablemente por la actividad del volcán Popocatépetl, y posteriormente los incendios forestales.

Flores Quijano explicó que se está dando un fenómeno natural de “Inversión Térmica”, y se vive ahora en Puebla, donde la bruma que se aprecia durante todo el día son factores meteorológicos los que generan la situación.

Sobre las acciones a aplicar, comentó que en los últimos diez años se descuidó la medición de la contaminación del aire, además de dejar fuera de operación dos de las cinco estaciones de monitoreo.

Expresó que no se puede diseñar una estrategia para disminuir los índices de contaminación si se carecen de estudios al respecto.

“Para atender una enfermedad, el médico primero envía al paciente a que le hagan análisis y de los resultados que se obtengan se determina si se trata con medicamento o se opera”, explicó.

Comentó que por ello no se puede hablar de acciones como el “hoy no circula”, suspender los trabajos en la industria de la construcción, entre otros.

Flores Quijano advirtió que con la llegada de las lluvias se mejorará la calidad del aire y entonces todos se van a olvidar de la situación que se vive en estos días.

Ruta no resolvió en problema

El investigador comentó que las obras viales que se ejecutaron en los últimos diez años en la zona metropolitana, entre ellas los carriles para la Red Urbana del Transporte Articulado, no resolvieron el problema de vialidad.

Expresó que la velocidad promedio que se tenía para los vehículos que era de 40 a 50 kilómetros por hora se redujo a 25 lo que provoca que en algunas vialidades se disparen los índices de contaminación.

Manuel Díaz señaló al respecto que los autobuses viejos que circulaban sobre la vialidad 11 Sur no se eliminaron solo se recorrieron dos o tres calles, por lo que solo se trasladó el problema a otro lugar.

Ciclovías no funcionales

Manuel Díaz dijo que más adelante ya con los análisis de la calidad del aire deberán tomarse acciones, como la creación de ciclovías que funciones para que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo, ya que las actuales fueron caras pero no son funcionales, entre ellas la del Periférico o Vía Atlixcayotl.

Forestar el estado propone el Verde

El presidente del Partido Verde Ecologista de México, Juan Pablo Kuri Carballo señaló que una de las primeras acciones que deben implementarse es no solo reforestar ya que esto significa sembrar árboles en el mismo lugar que existían, sino iniciar una nueva estrategia de forestación creando nuevas áreas.

Dijo que se tiene que dimensionar el problema que se ha presentado en los últimos días y ver que entre los principales problemas se encuentra el de los incendios forestales que se han registrado, ante ello se tiene que apoyar a las brigadas que los combaten dándoles las herramientas que necesitan.

Recordó que el problema en Puebla se ha agudizado por la actividad del volcán Popocatépetl que continúa arrojando grandes cantidades de ceniza.

Congelado el “Hoy no Circula”

Hace tres años en el Congreso del Estado el Partido Verde propuso el “Hoy no Circula” al indicar que Puebla tenía más de 6 millones de habitantes es el quinto estado más poblado del país. De estos, poco más de 1 millón y medio (25.5%) radican en la capital.

De acuerdo al INEGI, para el 2014 existían 1 millón 315 mil 969 vehículos registrados en la entidad. De aquellos 554 mil 314 (42.12%) corresponden al municipio de puebla, y de estos 21 mil 305 prestan servicio público.

Asimismo conforme al Programa Especial de Cambio Climático del Gobierno Federal, México se ubica dentro de los primeros 15 lugares a nivel mundial en emisión de Gases de Efecto Invernadero, de los cuales, 20% provienen del transporte.

Se aseguró que la disminución de los niveles de contaminación en la atmosfera no es la única bondad del programa HOY NO CIRCULA, y señaló que con el uso de vehículos no motorizados se evita la reclusión en el hogar, se promueve la actividad física y con ello variados beneficios para la salud; se mejora la movilidad y fluidez vial para conductores, ciclistas y peatones; y se apoya la economía familiar con la disminución de inversión en gasolina.

La propuesta fue en enviada a la congeladora y nunca se discutió.