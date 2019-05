Estudiante de la UDLAP gana el concurso estatal de Oratoria y Debate Público de “El Universal”

En junio se realizará el concurso regional y posteriormente en septiembre será la ronda nacional.

Manuel Alejandro Aguilar, estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, obtuvo el primer lugar en el Concurso de Oratoria Y Debate Público de Puebla 2019 organizado por el diario “El Universal”, por lo que ahora representará al estado en el regional en Tlaxcala.

“Para mi haber ganado y sobre todo ser parte de este tipo de certámenes de tanto prestigio como lo es el Concurso de Oratoria y Debate del Universal es un gusto enorme. También me siento orgulloso por pertenecer a esta institución que me ha brindado tanto, me siento feliz de haber obtenido el primer lugar y de representar a mi estado en la etapa regional y espero que con preparación y dedicación logre avanzar a la fase nacional” expresó en entrevista Manuel Alejandro Aguilar.

El pasado 24 de abril, junto a otros 21 jóvenes de entre 19 y 29 años de edad de diversos municipios de Puebla, el estudiante de la UDLAP Manuel Alejandro, participó en el Concurso de Oratoria y Debate Público, celebrado en la ciudad de Puebla, obteniendo el primer sitio. “El concurso tuvo tres rondas en donde en la primera tuvimos que disertar sobre uno de los 29 que tenía la convocatoria. A mí me tocó hablar sobre medio ambiente; en el debate me tocó estar en una postura a favor de la migración y posteriormente en la ronda de desempate me toco disertar sobre el agua como un derecho humano y sí estamos ante una crisis futura de abasto” explicó Manuel Alejandro.

Respecto a su participación en este concurso, el estudiante a punto de graduarse de Ciencia Política, comentó: “me llevo, sobre todo la experiencia, el gusto de haber ganado y muchos conocidos, el concurso no sólo es para disertar o debatir, sino para hacer relaciones que te formen cada día más como persona; y a partir de ello puedas tú hacer algo por esta sociedad que hoy necesita de nuestra participación”.

La dedicación, el compromiso, el talento y sobre todo el apoyo desde casa ha logrado que, durante mucho tiempo, Manuel Alejandro se preparara para convertirse en el experto orador que es hoy. Pero, sin duda, su padre Abraham Aguilar Agustín, quien actualmente se desempeña como supervisor en el área de vialidad de la Dirección de Seguridad de la UDLAP, es un pilar importante en su formación no sólo personal sino profesional.

“Mi padre es mi maestro, ya que hace algunos años, él también fue orador en su tiempo, posteriormente cuando yo me empiezo a sumergir en este tipo de concursos conozco a otras personas que son más experimentadas en el arte de la oratoria” comentó el estudiante.

Por su parte, Abraham Aguilar Agustín, quien desde hace casi 20 años labora en la UDLAP, comentó que desde pequeño tuvo el gusto por la oratoria y en 1987 fue campeón estatal. Respecto a los logros y dedicación de su hijo, con mucho entusiasmo el orgulloso padre expresó: “Desde pequeño empecé a darle un poco de mis conocimientos y al pasar del tiempo el solo se fue insertando, ya en la etapa profesional Manuel Alejandro hizo lo suyo. Yo lo embarque, el hizo el viaje, por supuesto que me siento orgulloso de él”.

“El ser campeón estatal de oratoria no se logra todos los años, es un constante ir y venir, cuando hay calidad y talento sólo se espera una oportunidad, pero el ganar o triunfar en cualquier disciplina es perseverancia. Alejandro es una persona dedicada, por supuesto que tiene el talento y desde que ingresó a la UDLAP ha buscado comprometerse consigo mismo y con la universidad, es orgullo UDLAP” finalizó Abraham Aguilar.

En el mes de junio se realizará la etapa regional en Tlaxcala y la nacional se va a llevar a cabo en Toluca en el mes de septiembre. Para conocer más sobre la experiencia de Manuel Alejandro visita: https://youtu.be/arQq4YhdcAc