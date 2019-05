Agradece Alberto Jiménez Merino apoyo de ‘cenecistas leales’

En Quecholac, el candidato del PRI ofreció fortalecer la economía de los habitantes creando una potencia regional hortícola y agrícola para generar suficientes ingresos.

Al encabezar un evento de campaña en el municipio de Quecholac, el candidato al gobierno del estado Alberto Jiménez Merino agradeció el respaldo de los cenecistas leales por convicción y que no están por intereses personales.

Luego de que la dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Maritza Marín Marcelo, organizara un evento a favor del candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, Jiménez Merino al dirigir su mensaje a seguidores en el corazón del llamado “Triángulo Rojo”, sostuvo que tiene el respaldo del dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández Deras.

“Quiero reiterar y agradecer a la Confederación Nacional Campesina y a su presidente Ismael Hernández Deras, todo el apoyo que nos ha dado en esta candidatura en Puebla, con un gran ejercito de cenecistas leales que están aquí por convicción, no están por ambición, que no buscan ningún interés personal, sólo el desarrollo de su estado, Puebla”.

Recordó que proviene de una confederación donde se ha apoyado a los campesinos sin privilegiar los intereses de unos cuantos.

Por otra parte, Jiménez Merino ofreció fortalecer la economía de los habitantes del municipio creando una potencia regional hortícola y agrícola para generar suficientes ingresos, mientras habitantes de la junta auxiliar San Simón de Bravo, quienes demandaron terminar con el mal llamado “Triángulo rojo”.

“Para los campesinos, para esta zona que han mal llamado el ‘Triángulo rojo’, vamos a destinar un fondo especial, para hacer un triángulo hortícola, un triángulo especial con producción agroalimentaria que permita fortalecer la economía de las personas, que permita mejorar los ingresos de todos los productores, creando los mecanismos suficientes para que tengan sus apoyos para producir; es un compromiso”, puntualizó.

"Por eso hoy hemos venido a saludar a los ciudadanos a sus casas, a sus negocios, en sus calles; yo no estoy haciendo concentraciones donde se derrochan recursos, no estoy haciendo concentraciones para que la gente venga a aplaudirme o me venga a esperar, yo quiero ir allá donde están las personas, porque soy el candidato de las caminatas", afirmó.

Jiménez Merino refrendó que en "Un nuevo comienzo" se rescatará la tranquilidad que la delincuencia le quitó a los poblanos y podrán construir la seguridad que necesita Puebla para lograr mayor desarrollo: "A mayor seguridad, mayores inversiones, mejores empleos, mejor pagados; el progreso siempre se da cuando hay tranquilidad y es urgente atender la inseguridad, ya que por todo el estado es la principal queja de las personas", precisó.

El programa niñez segura, indicó, significa garantizar a los niños la alimentación, recursos para útiles y uniformes, “además vamos a crear los desayunos escolares, que ya existían, no los estamos inventando, pero a alguien se le ocurrió quitarlos y hoy los vamos a restablecer”, mencionó.

Asimismo, ofreció el fortalecimiento de la pesca regional y acuacultura rural, destacando la implementación de un nuevo sistema financiero para los productos del campo, así como fondos de garantía.

Además, mencionó que habrá fortalecimiento ganadero, sanidad, centros de acopio y apoyo genético y reproductivo, apoyo a la comercialización agropecuaria dijo que habrá el impulso a energías alternativas y biocombustibles para mejorar el medio ambiente.

El candidato del pueblo recorrió las principales calles de Quecholac, Palmar de Bravo y Cañada Morelos, donde convivió con habitantes de estos municipios que lo respaldaron y a quienes dio a conocer sus propuestas.