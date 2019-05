Siguen las sumas a Miguel Barbosa; sector del campo del PRI se adhiere a su proyecto político

El candidato de “Juntos Haremos Historia” se comprometió aumentar de 5 a 19 campus regionales universitarios durante su gobierno.

El candidato a gobernador, de la coalición “Juntos Haremos historia en Puebla”, Luis Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a incrementar de 5 a 19 campus universitarios regionales de la UAP, además revisará las concesiones de los verificentros para que estos cumplan con los estándares ambientales establecidos. No obstante, el incremento del presupuesto al campo será prioridad de su administración y rebasará el 1 por ciento del dinero anual.

Barbosa Huerta, refirió que anteriormente propuso al Consejo Universitario que, cuando sea gobernador electo, se reunirá con este máximo órgano de mando de la UAP para tomar decisiones en cuanto a presupuesto y con esto apoyar la infraestructura, pero también los proyectos de investigación y científicos.

En una reunión que llevó a cabo este martes, el aspirante prometió a universitarios poner atención en este rubro: “He hablado con el Consejo Universitario y vamos después del 2 de junio hacer una mesa de diálogo y trabajo, respeto absoluto a la autonomía universitaria, más autonomía, vamos apoyar su programa de ampliación, la ampliación necesaria para que haya más carreras, vamos a revisar la cuestión salarial de los trabajadores incrementando el presupuesto de la universidad”, dijo el candidato.

En este orden, indicó que la seguridad será su prioridad de gobierno, por ello es que propuso módulos de seguridad en cada campus y con ello atender las situaciones de emergencia que se presenten, en tanto el gobierno el estado ataca con una estrategia integral de seguridad, al crimen organizado y a la delincuencia común.

“Yo me comprometo con ustedes, como lo dije en su Consejo Universitario, a devolver la seguridad en sus campus y para ello recurriremos a la tecnología para que puedan llegar, estar y no ser agredidos. Vamos a buscar apoyos para el transporte, becas para que los que no cuenten con recursos puedan cursar sus estudios”, añadió.

Sectores del PRI abandonan a su candidato y se suman a Barbosa

Más tarde el candidato a gobernador, fue apoyado por el sector de la Confederación Nacional Campesina (CNC), pues su exlíder, Maritza Marín Marcelo, con un gran número de seguidores en la organización, demostró el músculo electoral a favor de Miguel Barbosa Huerta, a quien pidió más presupuesto al campo y más apoyo a los productores.

Por medio de la nueva organización que lidera “Emiliano Zapata”, la exlíder de este sector priista dijo que el 2 de junio los campesinos y productores apoyarán al único proyecto de gobierno que sacara al estado del rezago en el que se encuentran.

En el Centro de Convenciones dijo que es básico incrementar el presupuesto para el campo, hacer un cambio radical para que los recursos se entreguen conforme a los ciclos productivos, porque en la actualidad se concede con base en disponibilidad y siempre fuera de tiempo.

“Es indispensable que el gobierno deba crear otro programa de titulación de tierras a los campesinos para dar certeza jurídica. Es necesario que el gobierno establezca programas de fácil acceso para los pequeños productores y campesinos. Es necesario crear un programa de seguros agrícolas para cultivos siniestrado, otra de las grandes necesidades es simplificar los trámites burocráticos para los campesinos y que tengan acceso fácil. Sé que con voluntad es posible”, refirió.

Va por revisión de Centros de Verificación

Ya en entrevista, Miguel Barbosa refirió que revisará las concesiones entregadas por el gobierno de Rafael Moreno Valle a los Centros de Verificación y observar con ello si cumplen con los estándares de calidad.

“Lo que no sé si el gobierno tenga tecnológica para combatir los incendios sino la hay, hay que adquirirla, porque parece que no la hay, no existen aviones para dispersar material químico que pueda apagar los incendios, vamos a ver si protección civil tiene eso especialistas en esta materia, bomberos y vamos a ver qué tienen los municipios que tienen estos problemas”, dijo.

Dijo que ante los problemas ambientales que atraviesa el estado, pondrá especial atención en materia del cuidado del medio ambiente por medio de las diferentes dependencias del estado.