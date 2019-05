Casi 400 incendios forestales han contribuido a la contingencia ambiental

A los siniestros se sumaron las altas temperaturas y un sistema de alta presión que no ha favorecido la dispersión de ese contaminante, indicó el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.

Los casi 400 incendios forestales registrados en los últimos días en la Ciudad de México y en entidades vecinas contribuyeron al inusual nivel de contaminación por partículas menores a 2,5 micras (PM 2,5) que enfrenta hoy martes la capital mexicana.



El subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sergio Sánchez, dijo en conferencia de prensa que desde el pasado 9 de mayo se registraron 395 incendios en la capital mexicana y en los colindantes estados de México, Hidalgo y Morelos.



"Entre el 9 y 13 de mayo se han registrado 130 incendios en el estado de México, 66 en la Ciudad de México y más de 112 en Hidalgo y 87 en Morelos. A estos se suman también múltiples incendios que se han registrado en otros estados de los alrededores", detalló Sánchez.



A los incendios, que produjeron en gran medida las partículas, se les sumaron las altas temperaturas y un sistema de alta presión que no ha favorecido la dispersión de ese contaminante, indicó el funcionario.



La capital entró hoy en una inédita contingencia ambiental extraordinaria por PM 2,5, luego de que el nivel de ese contaminante rebasó el umbral del Indice de la Calidad del Aire para decretar alertas, que en el pasado habían sido sólo por ozono o por partículas menores a 10 micras (PM 10).



Sánchez explicó que el programa vigente no contempla alertas por PM 2,5 pero resolvieron decretar una contingencia extraordinaria para proteger la salud de la población, dado que las partículas pueden causar afectaciones a las vías respiratorias.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló en la misma conferencia que analizaban un eventual aumento del nivel de ozono en las siguientes horas para, en su caso, decretar restricciones a la circulación de vehículos, las cuales por el momento no eran necesarias.



Los pronósticos del clima apuntaban por el momento que en los siguientes días continuará el calor en la metrópoli mexicana, mientras que prevalecerán condiciones de poco viento y de estabilidad atmosférica.



"La principal causa de la situación que tenemos ahora y de las partículas 2,5 son los incendios, la mayor vigilancia en este momento está sobre los incendios", dijo Sheinbaum.

La inusual contaminación por las partículas genera una bruma que es visible en la ciudad, por lo que habitantes de la capital mexicana han optado por salir a la calle con cubrebocas.

Según el gobierno de la Ciudad de México, el sector salud intensificó desde el 11 de mayo su programa epidemiológico atento a enfermedades respiratorias por la contaminación sin que hasta hoy se reportara un incremento de casos.

Con información de Xinhua.