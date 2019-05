Niega Trump informes de disputas internas por política hacia Irán

El país islámico se encuentra en el nivel más alto de preparación para enfrentar cualquier amenaza militar contra el país, dijo hoy el ministro de Defensa, Amir Hatami.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy los informes sobre disputas internas en la administración por la política estadounidense hacia Irán: "El Washington Post de noticias falsas y el New York Times de noticias aún más falsas están escribiendo artículos sobre disputas internas con respecto a mi política fuerte en Medio Oriente", indicó vía Twiter



"No hay absolutamente ninguna disputa interna", señaló Trump. "Se expresan diferentes opiniones y yo tomo una decisión final y decisiva, es un proceso muy sencillo". Trump añadió que "estoy seguro de que Irán querrá conversar pronto".



Medios estadounidenses han informado con frecuencia sobre las disputas entre funcionarios de línea dura, como el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y otros dentro de la administración Trump con respecto al enfoque para abordar las crecientes tensiones con Irán.



El lunes, The New York Times informó que el secretario de Defensa interino Patrick Shanahan presentó a altos funcionarios de seguridad de la administración Trump un plan militar actualizado que prevé enviar hasta 120 mil soldados a Oriente Medio en caso de que Irán atacara a las fuerzas estadounidenses o acelerara sus esfuerzos para producir armas nucleares.



El martes, Trump rechazó el informe, pero señaló que "esperamos no tener que hacer planes para eso. Y si lo hiciéramos enviaríamos muchísimos más soldados que esos".



En las últimas semanas, Washington ha aumentado la presión sobre Teherán con una serie de sanciones, designaciones y amenazas militares, después de la salida de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear iraní en mayo del año pasado.



En respuesta, el presidente iraní Hassan Rouhani anunció el miércoles que Teherán dejaría de cumplir las restricciones del acuerdo nuclear en relación con las reservas de uranio enriquecido y los suministros de agua pesada del país.

Irán preparado para enfrentar amenazas militares

Irán se encuentra en el nivel más alto de preparación para enfrentar cualquier amenaza militar contra el país, dijo hoy en Teherán el ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami.



"Hoy, la república islámica de Irán está en la cúspide de la preparación de defensa para enfrentar cualquier amenaza o acto de agresión", dijo Hatami, citado por la televisión estatal.



Irán ha logrado ese alto nivel de preparación a pesar de estar bajo sanciones, indicó, las cuales no han obstaculizado el incremento de Irán de su poder defensivo, agregó.



El martes, el ayatolá Ali Khamenei, descartó la posibilidad de guerra entre Teherán y Washington a pesar de las crecientes tensiones que han avivado las preocupaciones sobre un conflicto armado entre los dos rivales.

Con información de Xinhua.