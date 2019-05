Ofrece Alberto Jiménez Merino mejorar las condiciones de los maestros

El abanderado del PRI se pronunció por un cambio en el sistema educativo, para que se impartan conocimientos que realmente sirvan y permitan el desarrollo de los estudiantes en las áreas técnicas.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Alberto Jiménez Merino, se comprometió a fortalecer los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), mejorar las prestaciones e incrementar el seguro de vida para maestros que trabajan en zonas con alta incidencia delictiva, entre otras acciones para este sector.

Alberto Jiménez Merino, al reconocer en la localidad de Azumbilla la labor de los profesores en su día, dijo que en el tema educativo hay que cambiar el modelo para dar mayores oportunidades a los jóvenes.

“Por eso hoy 15 de mayo, me comprometo como gobernador a fortalecer al ISSSTEP para que tengan servicios médicos y mejores prestaciones; quiero decirles que me comprometo a aumentar los seguros de vida para los que trabajan en la zona que ha tenido un inminente incremento de la delincuencia. Quiero decirles que también vamos a revisar el perímetro de riesgo de la zona del volcán Popocatépetl para que podamos tener a los maestros y a la población segura”, especificó.

Quien fue rector de la Universidad de Chapingo y hoy candidato del PRI, se pronunció por un cambio en el sistema educativo, para que se impartan conocimientos que realmente sirvan y permitan el desarrollo de los estudiantes en las áreas técnicas.

Jiménez Merino comentó que un aspecto como la agricultura no se imparte en las escuelas y hasta ahora muchos se preguntan para qué les sirvió haber aprendido los quebrados y no les enseñaron a producir alimentos.

El candidato insistió un cambio en el modelo educativo ya que actualmente es el 90 por ciento teoría y solo el 10 por ciento de práctica, ahora tendría que ser del 50 por ciento teoría y el resto práctica.

Dijo que es la mejor manera de sacar a los profesionistas, ya que mientras en las escuelas rurales les hablan de quebrados y raíz cuadrada, no se les indica cómo sembrar, cómo apoyar el medio ambiente y mejorar los cultivos.

Recordó cómo en la capital del estado hace cincuenta años aún se podían ver en colonias de la periferia personas que tenían dos o tres vacas y vendían la leche entre los vecinos de las zonas urbana, pero hoy incluso se desconoce por parte de los jóvenes que las vacas se ordeñan.

En el caso de las zonas urbanas hay que reforzar lo referente a la educación técnica, donde el alumno sepa manejar pinzas, martillo, serruchos, que no haya miedo a enseñarles. Que conozcan la operación de la maquinaria básica como un taladro.

Sostuvo que la teoría es adecuada, pero se ha caído en excesos, y hay empresas del ramo de autopartes que están demandando operarios con esos conocimientos. Reiteró que hay que adecuarse a las necesidades reales de la población y lograr el desarrollo.

Jiménez Merino señaló que hay que sensibilizar a todos cambiando el esquema de educación que se imparte y si algún joven por problemas debe dejar sus estudios, tendrá la oportunidad de ganarse la vida.

En el municipio de Vicente Guerrero, el abanderado tricolor destacó que una de las prioridades en su gobierno será atender el medio ambiente y emprender mecanismos de prevención para evitar incendios forestales o combatirlos en caso de ser necesario: “La seguridad de que vamos atender el medio ambiente, necesitamos mucha prevención de los incendios forestales, mucha capacitación de nuestros pastores, mucha capacitación de nuestros campesinos para que tomen los mecanismos preventivos y no se nos quemen los bosques, no se contamine el aire y no se afecte la salud de las personas, por eso tenemos que combatirlos con helicópteros con cisterna para apagar rápidamente un incendio”, dijo.

Asimismo, ante campesinos de la región, reiteró sus 15 líneas de acción para sacar adelante al campo poblano, entre las que destacó la inversión de mil 500 millones de pesos para este sector, sus propuestas para mejorar la seguridad, el apoyo a mujeres jefas de familia, para niños, jóvenes, adultos mayores, así como personas con discapacidad.