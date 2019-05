Leyes de Guardia Nacional avanzan en 90%: Ricardo Monreal

Se buscará honrar el compromiso de alcanzar el consenso con los representantes de todos los grupos parlamentarios, asegura.

El debate serio, abierto y reflexivo en el grupo de trabajo para analizar y aprobar la legislación reglamentaria de la Guardia Nacional, ha permitido alcanzar acuerdos en más del 90 por ciento, afirmó el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa puntualizó: “Diría que los documentos de trabajo de las cuatro leyes, se han superado en mucho, gracias a las aportaciones de todos los integrantes del grupo de trabajo”.

Hay una discusión y un debate serio, abierto, reflexivo, que nos ha permitido avanzar, repito, en más del 90 por ciento del contenido de las leyes. "Pero en lo personal quiero honrar un compromiso que hice cuando aprobamos la Guardia Nacional, de que intentaríamos sacarlo por unanimidad".

Ese es el reto mayor, no es fácil; o sea, no estoy hablando de legalidad, estoy hablando de legitimidad y estoy hablando de honrar compromisos, señaló.

Indicó que de hecho, mañana podrían subir tres de las leyes que se siguen construyendo. No obstante, explicó que si no hay acuerdo completo en la redacción de las cuatro leyes, “aunque tengamos el 96 por ciento de consenso” los grupos de trabajo no nos acompañarían. Es decir, si hubiese un artículo o un tema del cual no logremos consenso, se pone en riesgo todo el cuerpo normativo.

Aseguró que la Ley del Registro de Detenciones está muy avanzada. Tiene dos corchetes y un desacuerdo, que es el de Registro de Migrantes, donde la diferencia es que por no ser delincuentes, por no ser presuntos responsables de delito, su categoría no debe estar en dicha ley. Se está buscando una alternativa o ubicación distinta, precisó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política abundó que las Leyes del Uso de la Fuerza y la de Seguridad Pública, casi están completas.

Respecto a la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, subrayó que aún tienen diferencias que están tratando de superar. “Donde todos coincidimos es en que la Guardia Nacional tiene carácter civil y que todos sus elementos que provengan de las Fuerzas Armadas, serán sometidos a las leyes civiles que estamos creando, no a la legislación militar”, puntualizó.