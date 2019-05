Morena, PT y PVEM alistan a ejército de defensa del voto

El delegado Mario Bracamonte refirió que la base de datos de los representantes generales está estrictamente cuidada, para evitar traiciones u otro tipo de anomalías en el conteo de votos.

Partidos políticos que conforman la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" ya preparan a su ejército para la defensa del voto, pues en todo el territorio poblano ya son capacitados a los representantes de las Mesas Directivas de Casilla, aunque el plazo para que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgue los nombramientos vence el próximo 25 de mayo.

De acuerdo con los lineamientos marcados por el órgano electoral nacional, desde el pasado 16 de febrero y hasta el 25 de mayo se llevará a cabo el proceso de registro de representantes generales y ante Mesas Directivas de Casillas. El INE debe revisar que la personas registradas no sean las mismas quienes son capacitadores electorales y supervisores electorales.

El INE lleva a cabo en tiempo real "los cruces de información de las y los representantes a fin de verificar que no estén acreditados también como funcionarios de casilla; supervisores o capacitadores electorales u observadores electorales y, tener disponibles los nombramientos definitivos", especifica el órgano electoral.

En este orden, el delegado con funciones de presidente Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Bracamonte González, adelantó que será la siguiente semana cuando se dé a conocer el corte total de los representantes de este partido junto con los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), pero advirtió que no habrá ninguna casilla descuidada, para evitar anomalías en la elección extraordinaria del 2 de junio, como ocurrió el año pasado.

"Consideramos que es suficiente para tener la estructura de defensa electoral, suficientemente armada y en su totalidad, capacitaciones, tenemos una muy buena cantidad de representantes generales", refirió.

Morena cuidará que no haya traiciones

Asimismo, Bracamonte González adelantó que la base de datos de los representantes de Mesas Directivas de Casilla está bien vigilada, con el objetivo de que no haya traiciones o situaciones anómalas que intenten tender trampas para favorecer desde esta trinchera a otro candidato.

Refirió que esta elección será muy bien cuidada y se están eligiendo a los representantes de casilla estrictamente seleccionados para evitar irregularidades, así dijo que a pesar de que actores de otras fuerzas se van sumando, la base de datos que tienen es de Morena.

"No vamos, a pesar de que haya actores, de que haya personas que se acerquen a nosotros no estamos absorbiendo a nadie, analizamos los errores del pasado, pero no vamos a dejar en manos de terceros las obligaciones de defensa del voto, estas obligaciones están plenamente asumidas por Morena. Haremos un corte y podremos dar cifras precisas estamos juntando a personas de varias personas, de los coaligados trabajando en diversos puntos del estado, lo que sí puedo decirle es que están avanzado", refirió.

Bracamonte González afirmó que habrá cobertura en el 100 por ciento de las casillas, es decir, en las 7 mil 667 que serán instaladas en el estado para evitar anomalías, por lo que en el partido político los ciudadanos son capacitados para atender esta defensa del voto a favor del candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Suma de priístas, panistas y aliancistas no afectan campaña de Barbosa

Por otra parte, el morenista rechazó que la suma de personajes del PRI, PAN, o Nueva Alianza afecten la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta, por el contrario refirió que se trata de actos de reconciliación donde la sociedad vea por los proyectos que esperan para Puebla, pues en el gobierno que encabece el candidato de Morena, PT y PVEM gobernará para todos y por el beneficio de las y los poblanos

Finalmente, dijo que en el proyecto de la coalición que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta caben todos los ciudadanos de buena fe, pero eso sí que se apeguen a los principios de honradez, honestidad y buena conducta.