Grumpy Cat, la felina de fama mundial cuyo ceño fruncido se usa en los memes de todas partes, murió a los 7 años, anunció su familia a través de un comunicado este viernes. La gata, cuyo nombre real es Salsa Tarder, se convirtió en una sensación en internet luego de que su foto se volvió viral.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97