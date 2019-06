El candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta se comprometió a devolverle la dignidad a los cinco municipios en donde se ubica la Zona Audi, pues no se puede permitir que los derechos de los habitantes sigan vulnerados, como ocurrió en las pasadas administraciones panistas, desde ese punto el abanderado morenista también reiteró que no vivirá en Casa Puebla después de ganar la elección, pues este espacio será ocupado como el Instituto de los 7 Pueblos Originarios y sus Lenguas.

Desde Lara Grajales, el candidato a gobernador fue respaldado por 26 senadores de la República, pero también por el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (COBAEP) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), desde ese lugar el candidato a gobernador refirió que los municipios deben recuperar su autonomía, la que perdieron en el pasado gobierno panista por los intereses millonarios que prevalecieron.

Pidió el voto de los ciudadanos, pues dijo que conoce los 217 municipios y sus necesidades, pues los ha recorrido, a diferencia de quienes hacen campaña desde la Ciudad de México, son foráneos y desconocen al estado, sus habitantes y carencias, él tiene un proyecto de gobierno fortalecido, el cual pretende impulsar a partir del 2 de junio.

"Yo conozco todo el territorio poblano porque lo he recorrido hace 20 años muchas veces, la problemática de ustedes no me es ajena, yo sé perfectamente que tenemos que resolver en cada lugar, a la zona Audi, esta zona de los 5 municipios privilegiada por esa gran inversión extranjera hay que devolverle la dignidad, hay que devolverle sus derechos no podemos permitir que los derechos de los habitantes, de los ayuntamientos de estos 5 municipios sigan venerados, derecho predial, derecho al agua, derecho al cobro por uso de suelo", señaló.