El gobierno de Estados Unidos catalogó como “narcotraficantes significativos” al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, por corrupción y por presuntos lazos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis.

El Departamento del Tesoro estadunidense, por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció que Sandoval Castañeda y Avelar Gutiérrez quedan sujetos a sanciones financieras y a confiscación de bienes y propiedades.

Treasury works with government of Mexico against perpetrators of corruption and their networks: https://t.co/Pib86vmL8D pic.twitter.com/fWzGZRaXOJ