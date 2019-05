Entre señalamientos transcurre debate de candidatos al gobierno de Puebla

Miguel Barbosa llamó a Enrique Cárdenas “flojo y vividor”, mientras ambos se acusaron por sus riquezas.

Durante el debate entre los candidatos al gobierno de estado de Puebla, los participantes se enfrascan en descalificaciones y, tanto Luis Miguel Barbosa Huerta como Enrique Cárdenas, se hacen señalamientos respecto a sus riquezas. Mientras el abanderado común del PAN, PRD y MC, indicó que la contienda es de dos, en referencia a Barbosa Huerta.

Enrique Cárdenas, quien se asume como independiente, reiteró la construcción de una carretera que conecte al Golfo de México con el norte del país, tramo que debe pasar por el estado.

Mientras, Barbosa Huerta, insistió que el aspirante, Cárdenas Sánchez es un candidato flojo y es un "vividor" de los presupuestos. Además, dijo que no ha hecho campaña, por lo que no será un buen gobernante, pues no conoce al estado. "Enrique Cárdenas llega derrotado al debate, no hizo campaña, resultó una "fichita", sentenció.

#EnHilo 👉🏼 @MBarbosaMX asegura que Casa Puebla 🏡 se utilizará para instalar oficina de apoyo a pueblos originarios, sobre migración de retorno señala que detonará la economía en La Mixteca

— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 20 de mayo de 2019





"Vamos por la reconciliación de Puebla", señala El candidato Luis Miguel Barbosa Huerta

El priísta, Alberto Jiménez Merino, lamentó la confrontación entre los candidatos de Morena y el PAN.

Enrique Cárdenas señala que pondrá en marcha un proyecto ambicioso de infraestructura y Luis Miguel Barbosa Huerta precisa que las 21 regiones del estado, pues así lo está trabajando su equipo, tendrán infraestructura

Además, Alberto Jiménez Merino refiere que las inversiones se deben quedar en los constructores poblanos, para generar más derrama econó

Asimismo, Enrique Cárdenas evidenció desconocimiento de proyectos de muerte, en Sierra Norte, los que han denunciado los habitantes de pueblos indígenas