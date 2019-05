Debate inservible; sólo nos quitó el tiempo: Fernando Treviño Núñez

Los empresarios reconocieron que las descalificaciones entre los aspirantes no abonan a la participación ciudadana.

El debate organizado por el INE entre los candidatos —Luis Miguel Barbosa Huerta, Enrique Cárdenas Sánchez y Alberto Jiménez Merino— rumbo al proceso extraordinario del domingo 2 de junio dividió opiniones entre los presidentes de Coparmex, Fernando Treviño Núñez y el del CCE, Carlos Montiel Solana, por el formato arcaico, que –consideraron- privilegió el protagonismo de las moderadoras y las descalificaciones.

La falta de participación de los ciudadanos es una parte esencial en la columna vertebral del intercambio de ideas que no tomó en cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), agregaron.

"No hay debate, esto es una payasada. La verdad me parece que el ejercicio debe ser con y para los ciudadanos, pero no de esta forma", subrayó Treviño.

Precisó que esta forma no aporta nada positivo para los sufragantes por ver y observar descalificaciones de principio a fin.

"No resuelve absolutamente nada el ejercicio; me parece que el INE nos volvió a quedar deber por ser solo un ejercicio para cumplir con la ley, me parece que no es la forma en la que nosotros queremos ver a los candidatos", insistió.

Refrendó que el debate nunca privilegió el cómo los candidatos resolverán sus propuestas, al ser una contienda de puros ataques durante más de 100 minutos.

"El Instituto Nacional Electoral tiene que entender que debe de cambiar este formato, los formatos con este tipo de debates son arcaicos, venimos a perder el tiempo, 2 horas".

Se avanza

Bajo esa atmósfera, Carlos Montiel indicó que le gusta cómo van evolucionando los debates oficiales a diferencia del desarrollado el año previo.

"Me parece que el último debate oficial a diferencia de éste, hay demasiada diferencia, se debe reconocer el trabajo de las moderadoras porque lo he visto en las redes sociales que para algunos consideran de un excesivo protagonismo, me parece que cumplieron con su trabajo, cumplieron con su chamba", consideró.

Destaco que las moderadoras en varias ocasiones realizaron preguntas incomodas a los candidatos.

"Este avance ayuda a la democracia, creo que eso ayuda a que cada vez los debates sean mucho más flexibles, me parece todavía que los debates oficiales les falta la participación ciudadana eso creo que habría que incorporar", afirmó.

A diferencia de su par de Coparmex, aseguró que se marcha muy satisfecho con la evolución del esquema, con la evolución que van teniendo los debates en Puebla, que también se reflejan a nivel nacional.

Refrendó que en los últimos debates presidenciales desafortunadamente no se ha alcanzado un mejor resultado porque falta la intervención de los ciudadanos.

Reprobó a los candidatos por no profundizar en el cómo resolverán conflictos ni sus programas, al enfocarse a dar puras generalidades.

"Me parece que hasta para cruzar acusaciones hay que tener evidencias de ellas; me parece que los grandes ejes los tres que planteó el debate crecieron en la mayoría de los casos de cómo se resolverán con datos específicos", dijo.

Priorizó que seguridad, estado de derecho, desarrollo económico y el caso de los indígenas, ejes del debate poco se ahondó.