Ximena Sariñana llega con nuevo show y disco ¿Dónde bailarán las niñas?

Ofrecerá su espectáculo la actriz y cantante el viernes 24 de mayo a las 20:30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario.

Como parte de la promoción a su nuevo disco titulado ¿Dónde bailarán las niñas?, la cantautora y actriz mexicana Ximena Sariñana está recorriendo las principales plazas de la República con sus conciertos. En Puebla se presentará el viernes 24 de mayo a las 20:30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario.

Sobre los precios

Los boletos para este concierto se pueden adquirir en las taquillas del lugar sede y en el sistema electrónico de Eticket en localidades de: Zona Diamante $1,210, Vip central $1,035, Vip lateral $865, Oro $690, Platea central $520, Platea lateral $345 pesos respectivamente.

Cabe decir que con este tour, Ximena ya se ha presentado en varias ciudades así como en festivales con gran éxito, además el sencillo Cobarde de su nuevo álbum el cual promociona, ha tenido gran respuesta en las diferentes plataformas digitales, reafirmándose así como una de las intérpretes más fuertes de la nueva ola musical.

Y es que Sariñana siempre propone tanto en la parte musical recordando que ya fue nominada a los Grammys en 2007 por su producción Mediocre, así como también fue ganadora en la categoría de Artista Revelación en los MTV; como también se le reconoce en la actuación, donde se le recuerda en cintas como “Niñas mal”, “Amarte duele”, “El segundo aire” entre otras.

Del show

Como parte de su nuevo espectáculo, la cantautora ofrecerá un concierto aproximadamente de 90 minutos, donde estará acompañada de sus músicos y coristas ofreciendo lo mejor de su repertorio el cual incluirá lo más reciente del disco ¿Dónde bailarán las niñas? (2019), así como sus anteriores producciones, “Mediocre” (2008), Ximena Sariñana (2011), y No todo lo puedes dar (2014).

​

De esta manera en la velada se escucharán temas como: Cuando mientes, Normal, Gris, Amarte duele, La tina, Parar a tiempo, No vas a venir, Ruptura, Different, Sin ti no puedo estar tan mal, Vidas paralelas, Mediocre, Si tú te vas, Cobarde, entre otras. Canciones que van desde la clásica balada hasta fusiones de ritmos, sonidos alternativos, rock y jazz.

El dato

En su carrera musical, Sariñana ha tenido importantes colaboraciones recordando el dueto con Miguel Bosé Aire, así como el tema con Los Ángeles Azules Mis sentimientos y con Natalia Lafourcade en “Amor de mis amores”.