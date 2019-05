El sector del plástico reporta pérdidas de 30% y despidos del 20%; advierten cierre de mil empresas

La secretaria General del Ayuntamiento Liza Aceves López, indica que se disiparon varias dudas al presidente del segmento plásticos de Canacintra, Arturo Bojalil.

Aunque aún no entra en funciones la ley que prohibirá el uso de bolsas de plástico y popotes, el sector ya reporta pérdidas de 30 puntos porcentuales, reveló el presidente ese segmento de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Arturo Bojalil Romero al advertir que mil empresas cerrarán sus puertas y con ellas cientos de familias perderán su sustento honrado.

Durante una mesa de trabajo con la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López y regidores, Bojalil Romero lamentó que el sector ya suma un 20 por ciento de personas despedidas.

Los regidores aprobaron en sesión de Cabildo —el martes 23 de abril— inhibir el uso de esas herramientas hasta enero del 2020, como Intolerancia Diario publicó en primicia el martes 16 de ese mismo mes, el día de la fundación de Puebla.

Además las sanciones económicas serán entre 15 a 500 Unidades de Medida (UMA) derivadas del giro comercial, traducidas a pesos oscilan entre mil 200 pesos a los 40 mil pesos.

“Sí hay una pérdida de ingresos en estos momentos y eso que no se ha publicado la reforma en 30 por ciento; sí se habla de empleos debido a que la gente no está informada que no entra en vigor la ley y esto perjudica”.

Puntualizó que tanto legisladores como regidores golpearon al sector, pero aceptó que existe disposición al diálogo con las autoridades del municipio de Puebla, además reiteró que la medida puede ser contraproducente por todas las fuentes laborales que se perderán.

“Puede ser hasta contraproducente y puede contaminar más porque sustituir la bolsa que se usa para tirar basura en los hogares es cerca del 97 por ciento que la usa para tirar basura”, subrayó.

Liza Aceves indicó que continúan dialogando con los productores, comercializadores y representantes del sector plástico en general para dar a conocer la reforma aplicada al Coremun en Cabildo que entrará en vigor hasta el 2020.

Acentuó que al presidente del sector plástico de la Canacintra, Arturo Bojalil Romero ha aclarado varias dudas.

Destacó que solicitó una campaña de difusión porque, por la falta de conocimiento, han tenido una caída de ventas muy fuerte.