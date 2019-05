INE y TEPJF no prohíben entrega de programas sociales

El acuerdo marcado con el expediente INE/CG124/2019 refiere que no se debe suspender la entrega de los apoyos, en cambio deben evitar la difusión de acciones gubernamentales.

Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) no prohíben la entrega de programas sociales en campaña electoral, pues solo se limita la difusión de los programas gubernamentales.

El INE considera que, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, los programas sociales deben seguir siendo otorgados, pero advierte que en el caso de denuncias por coacción o condicionamiento, entonces se abrirá una investigación y en todo caso sería un delito electoral, situación que hasta el momento no ha ocurrido como lo denunció el Partido Acción Nacional (PAN), el pasado martes.

Los programas sociales no pueden ser suspendidos, pues de acuerdo a las autoridades electorales tienen una finalidad, que es apoyar a los ciudadanos de escasos recursos, así se señala en el acuerdo marcado con el número de expediente INE/CG124/2019, el que puntualiza que solo la difusión de los programas o acciones gubernamentales está prohibida.

La consulta realizada por Intolerancia Diario refiere que "durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo lo dispuesto en contrario a otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación. La Sala Superior ha reconocido que no existe alguna previsión normativa de suspender durante las campañas la entrega de programas sociales o de cualquier otro mecanismo que persiga ese fin", cita el acuerdo.

Además, precisa que las campañas de difusión gubernamentales sí deben ser suspendidas, salvo en los casos de salud y protección civil esta deben continuar, por temas de emergencias, pero éstas deben contener leyendas deslindando estas campañas del proceso electoral en turno.

El pasado abril, el INE firmó un convenio de colaboración con las Secretarías de la Función Pública y del Bienestar con el objetivo de que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales, es decir, se blinda que los ciudadanos sean condicionados para otorgar su voto a un candidato a cambio del programa.

Con este convenio, el INE tiene acceso a los padrones de beneficiarios y con ello corroborar que los apoyos sean entregados a las personas perfectamente identificadas en los padrones.

En Puebla, al menos 500 mil personas tienen acceso a programas sociales de la Secretaría del Bienestar, incluso por el cambio del gobierno federal, algunos han tenido retraso en su entrega, pero las familias esperan estos recursos ya que es una forma de apoyarse ante las condiciones de marginación en las que viven.

PAN mediatiza entrega de tarjetas del bienestar

El pasado martes, el PAN acusó que de forma irregular la Secretaria del Bienestar entregó tarjetas a personas de escasos recursos; sin embargo, esta acción, de acuerdo al INE y al TEPJF no está prohibida, pues la entrega de apoyos no se puede detener.

El PAN, mediante su área de comunicación social, difundió fotografías de ciudadanos recibiendo apoyos por parte de la Secretaría de Bienestar Social, situación que afirmó "rompe con el equilibrio e imparcialidad del proceso electoral".

De acuerdo a las últimas encuestas el candidato Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado del PAN, PRD y MC, ocupa el segundo lugar en preferencia electoral, pero la diferencia es notoria con 20 puntos abajo de Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla".

PAN quiere justificar una inminente derrota: Miguel Barbosa

Por su parte, el candidato a gobernador, impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es ajeno a estas acciones de entrega de apoyos, especialmente a las familias que viven en situación de marginación, por parte del Gobierno Federal, pues él se dedica a su campaña.

Aseveró que las acusaciones se tratan de "patadas de ahogado", tanto del PAN, como del candidato Enrique Cárdenas Sánchez, quienes quieren justificar una inminente derrota electoral el 2 de junio.

"La elección de estado fue en 2018, ellos hicieron una campaña sentados y están estableciendo sus argumentos de derrotados, están dando patadas de ahogado por floja tos, acusan a la federación por haber entregado tarjetas de bienestar que son otra cosa distinta a la campaña", refirió.

Morena no necesita dar dádivas para ganar el voto

En conferencia de medios, el diputado federal Guillermo Aréchiga Santamaría rechazó que Morena utilice el condicionamiento de programas o que influya en las decisiones del Gobierno Federal, sostuvo que este partido político no necesita la otorgación de "dádivas" a cambio del voto, pues este partido político está en la preferencia electoral.

Aunque no está prohibido, el legislador federal exhortó a las autoridades a posponer la entrega de los programas a los ciudadanos hasta que concluya el proceso electoral, para evitar señalamientos.

Cabe señalar, que en el proceso electoral ordinario 2016, el gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas entregó tinacos azules con el objetivo de beneficiar a las familias de escasos recursos, incluso perredistas fueron señalados porque en pleno proceso electoral regalaban los tinacos a cambio de afiliarse al PRD.

El tema, aunque fue denunciado, no procedió pues no estaba prohibido que el Gobierno Estatal entregará estos tinacos a las familias de escasos recursos.