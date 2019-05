Confía Ebrard en pronta ratificación del T-MEC

El canciller expuso que México ha avanzado en las materias laboral y ambiental, que son dudas que los demócratas en el Congreso estadounidense han expresado para la ratificación del pacto.

El canciller Marcelo Ebrard expresó hoy optimismo de que el Congreso estadounidense ratifique el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en su opinión cada vez se dificultan más los argumentos para objetar su aval.



Al participar en la conferencia "Impulsando el Potencial Económico de México" organizada por las organizaciones "Americas Society" y "Council of the Americas", Ebrard expuso que México ha avanzado en las materias laboral y ambiental, que son dudas que los demócratas en el Congreso estadounidense han expresado para la ratificación del pacto.



"Me parece que cada vez se está dificultando más el argumento, entonces por eso soy optimista con las reservas del caso, pero creo que sí va a salir adelante", planteó el responsable de la diplomacia mexicana.



"Lo que ya es más difícil saber es exactamente cuándo y cómo, pero sí creo que el rumbo general es favorable a que el tratado se ratifique", agregó.



El T-MEC fue firmado en noviembre pasado por los tres países, después de que renegociaron por un año el TLCAN vigente desde 1994, pero el pacto requiere su ratificación en los respectivos Congresos.



Ebrard recordó que el gobierno mexicano trabaja actualmente en la implementación de cambios a la legislación laboral aprobados por el Congreso del país a finales de abril, los cuales están dirigidos principalmente a fomentar la democracia sindical.



Las objeciones a la ratificación del tratado comercial pierden fuerza si al tema laboral se suma que México ha avanzado en su regulación ambiental, y que existe una capacidad de garantizar inversiones en Norteamérica, explicó el canciller.



Estados Unidos anunció el viernes pasado que alcanzó un acuerdo con México y Canadá para eliminar los aranceles que impuso al acero y aluminio en 2018, un paso que puede ayudar al aval del pacto comercial en los próximos meses.

Es previsible que el Senado de México abra sus discusiones en torno al pacto comercial de manera paralela a que lo haga el Congreso estadounidense, y que los legisladores mexicanos lo avalen por mayoría, estimó Ebrard.



"Me parece que está quedando muy claro que el tratado es algo muy importante para toda la región, para Estados Unidos también", reiteró el canciller.

Con información de Xinhua.