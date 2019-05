Alberto Jiménez Merino ofrece bajar 2 por ciento Impuesto Sobre Nómina

El abanderado del PRI dijo que sus compromisos para detonar la economía son menos trámites, seguridad y aprovechar la infraestructura que se tiene.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, ofreció reducir el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) al dos por ciento para empresarios poblanos, y reiteró que las encuestas favorecen a quien las paga.

En rueda de prensa ofrecida en la Ciudad de México en la sede nacional del PRI precisó:

"Me comprometo con los empresarios poblanos a reducir el Impuesto Sobre la Nómina al dos por ciento, como nos fue planteado el día de ayer en un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial y sus 25 organizaciones empresariales agrupadas en esa entidad. Así, juntos, en el Consejo Estatal de Infraestructura y con el Consejo Consultivo Asesor del gobernador, podremos dar prioridad a su aplicación, a fin de hacer viables esos recursos, siempre en beneficio de Puebla".

Dijo que sus compromisos para detonar la economía son menos trámites, seguridad y aprovechar la infraestructura que se tiene.

Jiménez Merino expresó que hay que dinamizar las industrias automotriz y manufacturera, así como considerar al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán para convertirlo en un centro de conexión del altiplano que facilite el desarrollo turístico nacional e internacional.

Reiteró que se necesita simplificar procesos, acortar tiempos de respuesta, además de automatizar los trámites y servicios del Gobierno del Estado, para lograr una mayor eficiencia en la economía poblana y aprovechar los tratados comerciales que se tienen con más de 40 países.

El aspirante a Casa Puebla precisó que se requiere un nuevo comienzo en la seguridad, revisando el número de policías estatales y municipales para tener suficiente personal, bien capacitado, con mejores salarios y mayor equipo tecnológico: "con mayor seguridad habrá mayor inversión, mejores y más empleos, mejor pagados, por supuesto más desarrollo económico.

Aseguró que el impacto de atender la seguridad tendrá que verse traducido fundamentalmente en la tranquilidad de las familias poblanas.

Puebla, recordó, es un estado con altos niveles de inseguridad y tiene una deuda por más de 30 mil millones de pesos que se pagará a lo largo de 30 años, refirió al señalar que es tiempo de un nuevo comienzo para los poblanos, no solo en materia económica, también con más seguridad.

En otro orden de ideas, Jiménez Merino dejó en claro que la única fuerza a la que se uniría será aquélla para el combate a la corrupción y para contribuir en la lucha contra este mal en todo el territorio mexicano.

Descartó pronunciarse a favor de otro proyecto político, ya que el suyo generará más oportunidades para los poblanos: "Yo nunca me he vendido, no me metí a esta campaña para ver si me piden o no me piden. La única fuerza a la que me uniría, como lo dije antes, es para combatir la corrupción en mi estado y si eso contribuye también a combatirla en otros lados, qué bueno, pero mi preocupación y mi reto, el proyecto de mi vida, es ganar esta elección en donde, por cierto, muchos poblanos, provenientes de otras fuerzas políticas, se están sumando", mencionó.

Insistió en que él ha presentado propuestas como el crear un fondo para el apoyo de nuevas actividades económicas o aquéllas que necesitan un impulso al destacar el trabajo de los emprendedores de este municipio, donde la creación de papel picado es una de principales actividades.

“Vamos a destinar un importante fondo para el apoyo de negocios que incluya nuevas actividades económicas, de aquellas ocupaciones en las que la gente se ha capacitado y tiene la necesidad de salir adelante, como la elaboración de papel picado, que solo requieren de alguna máquina, de un impulso para mejorar la comercialización”, especificó.

Durante la rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa, de la Secretaria de Asuntos de Atención a las Personas con Discapacidad, Norma Aceves García, así como del secretario de Operación Política, Jorge Márquez, y del Delegado Especial del CEN en Puebla, Miguel Castro Reynoso.