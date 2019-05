Miguel Barbosa no será secuestrado por nadie, advierte a sector empresarial

El candidato de “Juntos Haremos Historia” indicó que no cederá a presiones de ningún grupo y que todos los nombramientos serán definidos para cumplir con las necesidades que demandan los ciudadanos.

A diferencia de los gobiernos panistas, el candidato impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no será manipulado por nadie y tampoco secuestrado por ningún grupo empresarial, por lo que tomará sus decisiones en torno al proyecto de la “cuarta transformación”, una de ellas es el regreso de los ministerios públicos en los pueblos indígenas y que éstos cuenten con traductores, para no violentar a los derechos humanos de las personas que conservan su lengua materna, además someterá a consulta de ellos todo tipo de proyectos de gobierno.

Entrevistado en Huehuetla, refirió que a pesar de la petición de empresarios para que les otorgue espacios en la administración estatal, no cederá a presiones de ningún grupo y que todos los nombramientos serán definidos en torno a cumplir con las necesidades que demandan los ciudadanos, así, advirtió que además hará "limpia" en las dependencias del gobierno estatal.

"Ellos quisieran proponer a alguien (Consejo Coordinador Empresarial), pero no. Vamos a dialogar con todos, con ellos también, pero yo voy a tomar mis decisiones a tiempo, no en este momento; ellos quieren que digamos nombres ahora para fijar posición política sobre las personas que yo propondré y no; no voy a estar secuestrado por nadie, como gobernador electo, voy a dialogar con todos", señaló.

Barbosa Huerta dijo que una vez instalado en el gobierno del estado, seguro de ganar la elección del 2 de junio, tomará la decisión junto con su equipo de trabajo, pero señaló que el primer nombramiento y previamente bien analizando será el del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que atienda desde el primer momento de su administración los problemas de inseguridad.

Regresará MP a distritos judiciales

Por otra parte, el candidato a gobernador anunció que regresará los Ministerios Públicos que retiró el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, los que además contarán con traductores para que atiendan las denuncias que presenten habitantes de los pueblos indígenas y así no se vulneren sus derechos humanos.

Miguel Barbosa indicó que es necesario que ningún delito quede impune, especialmente en las comunidades indígenas, ya que por su origen la gente es discriminada severamente y no son atendidos adecuadamente en temas de justicia.

"Hoy es insuficiente, dejaron descomponer el sistema de procuración de justicia y ahora hay que reponerlo completamente. Estoy pensando en volver a regionalizar bajo el concepto de región local, el tema del distrito judicial, el tema de procuración de justicia y el del distrito electoral local. Claro, tendría que haber un traductor en cada Agencia del Ministerio Público, para que pueda atender cuando llegue algún indígena que sea detenido o presente una denuncia", dijo.

Abundó en que en la Sierra Norte no permitirá proyectos de muerte y que dañen a las comunidades, pero a su vez señaló que los programas sociales llegarán en tiempo y forma, pues mucha gente de escasos recursos lo requiere, por lo que planea un proyecto amplio y que ponga especial atención a los pueblos originarios, ya que el mayor porcentaje de habitantes del estado son indígenas.

En coordinación con la UAP implementarán más campus universitarios

Este martes, Barbosa Huerta estuvo de gira proselitista en Huehuetla y Cuetzalan, aquí se comprometió a que junto con la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) implementará campus universitarios con carreras profesionales que ayuden a sus regiones.

Señaló que sin violar la autonomía de la universidad propondrá proyectos y se echarán andar, pues los jóvenes reclaman más oportunidades académicas y de empleo, por lo que su gobierno invertirá recursos al tema educativo.

Asimismo, el candidato a gobernador refirió que siempre será respetuoso de la vida académica de la UAP, por lo que el recto no será una imposición del gobernador, esto cuando haya elecciones en la Máxima Casa de estudios, pues se trata de que la universidad crezca como institución y crezca a un más su calidad educativa.

Advierte que se equivocarán quienes lo traicionen en la elección

Ya en otro tema, advirtió que quien lo traicione el día de la jornada electoral se equivocará, esto a pregunta expresa del vínculo y del trascendido de que el diputado local del PT, José Juan Espinosa Torres está trabajando electoralmente a favor de Enrique Cárdenas Sánchez.

"No veo quien pueda traicionar al evidente vencedor ni que fueran tan pendejos, como dicen los norteños, no son eso, son listos. Ni que fueran tan pendejos, cómo lo van a ser", refirió el candidato a gobernador.

A quince días de que acabe la campaña electoral y de que se lleve a cabo la elección extraordinaria, dijo que "a este tsunami, ya nadie lo para", así pidió el apoyo de los ciudadanos, para que salgan a votar y considera que habrá al menos un 60 por ciento de participación de los ciudadanos.